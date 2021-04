Voici la différence de taille d’encoche sur l’iPhone 13

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Si pour certains, l’écran 120 Hz sera LA nouveauté des iPhone 13 Pro, pour d’autres l’encoche réduite est plus importante. Et bien de nouvelles images en fuite prétendent offrir un autre regard sur l'encoche repensée de l'iPhone 13. Elles fournissent une comparaison claire avec l'encoche de l'iPhone 12.

Une encoche moins large sur l’iPhone 13

Les images ont été partagées sur Twitter par DuanRui, encore une fois. Après avoir dévoilé les nouvelles couleurs de coques, le leaker propose de visualiser l'encoche de l'iPhone 13 à l'aide d’un film protecteur d'écran apposé à un iPhone 12.



Grâce à ces images, nous pouvons voir à quel point l'encoche de l'iPhone 13 sera plus petite. Et comme nous l'avions expliqué plus tôt cette semaine, Apple devrait réduire la largeur de la fameuse notch d’environ 30%, tout en augmentant très légèrement la hauteur de 1mm. Ce changement est dû au repositionnement de l'écouteur dans le cadre supérieur.



Le Face ID et les composants de la caméra resteront dans la zone d'encoche visible. Les trous permettent de connaître la nouvelle position des capteurs, le haut-parleur affleurant désormais la partie supérieure.

En revanche, on ne sait toujours pas comment Apple prévoit de profiter de l'espace supplémentaire en haut de l'écran de l'iPhone 13. Le changement le plus évident serait de rendre le pourcentage de batterie disponible dans la barre d'état. Actuellement, vous devez faire glisser votre doigt vers le centre de contrôle pour voir des informations spécifiques sur le pourcentage de batterie.



Outre l'encoche plus petite, l'iPhone 13 devrait ressembler visuellement à l'iPhone 12 et être disponible dans les quatre mêmes configurations : 5,4 pouces pour l’iPhone 13 mini, deux versions 6,1 pouces et 6,7 pouces pour l’iPhone 13 Pro Max. Parmi les nouveautés, on trouvera la nouvelle puce A15 toujours gravée en 5nm, un appareil photo arrière amélioré (notamment le capteur grand angle), le 120 Hz sur les Pro, un nouveau coloris marron ou noir mat et des petits ajustements sur la 5G. Le reste n’est pas encore certain comme la recharge inversée.