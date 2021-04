Bon plan : un support d'iPhone pour voiture à moins de 10 euros

Julien Russo

Les supports pour smartphone en voiture sont devenus quelque chose d'indispensable quand on utilise régulièrement des applications comme Apple Plans, Google Maps ou encore Waze. Si aujourd'hui on retrouve tous types de support, il y en a aussi qui vont à l'essentiel avec des tarifs plus accessibles que ce qu'on peut apercevoir chez les accessoiristes les plus populaires !

Profitez vite de ce bon plan iPhone

Nous avons parcouru les ventes flash sur Amazon à la recherche de bonnes affaires et nous avons trouvé cet accessoire simple et efficace pour votre voiture !

Commercialisé par la marque IZUKU, ce support destiné pour l'iPhone ainsi que plusieurs smartphones Android permet de fixer votre smartphone au-dessus du volant, sans que cela vous gêne le champ de vision quand vous conduisez. L'avantage de cet produit, c'est qu'il va vous proposer un système de fixation double pour que votre appareil soit en sécurité, il possède aussi deux coussinets en caoutchouc qui couvrent l'extrémité des pinces qui permettent de maintenir.