Shrouded Citadel : une aventure dans un donjon en réalité augmentée

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

2



Un nouveau jeu prometteur a vu le jour ce week-end sur l'App Store, avec un concept qui mélange le genre RPG, des graphismes rappelant un certain Doom et la réalité augmentée. Son nom ? C'est Shrouded Citadel (v1.0, 633 Mo, iOS 11.0) et il a été développé par le studio Pifer Studios.



Pour le synopsis, là encore on est sur du vu et revu puisque le joueur aura pour objectif de s'échapper vivant de la citadelle dans laquelle il est enfermé. Pour ce faire, il faudra faire face à une grande variété d'ennemis, des pièges, mais également des puzzles.

Voici sa bande-annonce :

Shrouded Citadel mélange aventure et réalité augmentée

Shrouded Citadel est une aventure dans un donjon en réalité augmentée dans laquelle vous vous déplacez physiquement. Des pièges et des puzzles uniques vous attendent à chaque étage avec une variété d'obstacles destinés à vous arrêter. À l'intérieur, vous découvrirez des entités qui essaieront de vous aider, et d'autres qui tenteront d'empêcher votre évasion. En entrant, vous découvrirez un canon à plasma qui vous donnera accès à des énigmes et aux moyens de vous défendre. Il aura du punch mais vous devez choisir vos coups avec soin, surtout lorsqu'une présence imminente vous confronte.

Au fur et à mesure que vous voyagez dans l'inconnu, vous devrez déchiffrer les pièges et les énigmes complexes du jeu. Des conflits avec des goules et des boss seront également de la partie, et il faudra vous servir de votre fusil à plasma pour vous en débarrasser.



Le jeu est disponible au prix de 2,29€ sur l'App Store.

