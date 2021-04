Tesla : différence de prix entre le Superchargeur et l'essence

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

12



Le modèle économique de Tesla ne jure que par les voitures 100% électriques et c'est pourquoi il doit tout faire pour convaincre ses potentiels futurs clients que les avantages sont nombreux. Pour ce faire, quoi de mieux que de proposer directement sur son site un comparateur de prix afin de vous montrer les économies possibles si vous lâchez votre voiture thermique (essence).

Comparons les prix de la recharge électrique et du plein d'essence

Le temps passe et s'il y a bien une chose dont nous avons pu nous rendre compte dans le monde de l'automobile, c'est que les modèles électriques prennent de plus en plus de place sur la scène médiatique.



Pas une seule journée ne s'écoule entièrement sans que l'on entende parler des bienfaits, avantages... des voitures électriques par rapport aux concurrentes thermiques. Bien évidemment, tout n'est pas rose et c'est justement ce qu'à chercher à démontrer la Cour des Comptes la semaine dernière au sujet des bornes de recharge en Europe, pas assez nombreuses selon eux.

Tesla de son côté ne jure que par l'électrique et c'est pourquoi elle tente par tous les moyens d'expliquer les avantages que cela procure de rouler en électrique à commencer par la fameuse économie d'argent au moment de la recharge du véhicule par rapport à un plein d'essence classique.

Via son site Internet, la marque propose un genre de comparateur qui compare les prix sur un nombre de kilomètres donnés. Par exemple, avec la Model 3, Tesla estime que pour rouler 1500 kilomètres il faudra débourser en moyenne 84 € en passant par ses "Superchargeurs" là où il vous en coûtera 120 € avec une voiture essence du même gabarit bien évidemment. Une différence de 36 € non négligeable.

Pour citer d'autres exemples, Tesla estime un montant de 107 € à débourser pour parcourir 1500 kilomètres avec la Model X et 45 € supplémentaires pour le faire avec une voiture essence du même gabarit encore une fois, soit 152 €. Pour ce qui est de la Model S, Tesla indique une différence de 29 € soit 97 € avec la Tesla et 126 € avec l'autre.



Bien évidemment, nous parlons ici d'une estimation approximative créée par la société Tesla elle-même et qui peut s'avérer différente en conditions réelles. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le paragraphe juste en dessous du comparateur sur le site. Pour rappel, au départ, les clients possédant une Tesla avaient le droit à la recharge gratuite mais cela n'a pas duré bien longtemps. Au contraire, sur ces derniers mois, certains ont remarqués que Tesla avait à l'inverse nettement augmenter les prix.



Quoi qu'il en soit, même si tout le monde ne roule pas en Tesla, cela permet d'éclaircir un peu ce sujet qui reste l'un des principaux points pour faire flancher ceux qui ne seraient pas encore convaincus par l'électrique. Cela permet également de se rendre compte que les prix, comme ceux de l'essence, peuvent augmenter à tout moment et que l'électrique n'est pas le monde idéal dans lequel rouler ne coûte pratiquement rien.