Les premières informations officielles sur l'Apple Car vont arriver avant 2022

Hier à 18:08 (Màj hier à 18:21)

Julien Russo

Malgré la détermination d'Apple à protéger les informations autour du projet Apple Car, une tonne d'informations sont déjà en circulation. On en sait plus grâce aux dépôts de brevets qui sont indispensables pour protéger les futures innovations, mais aussi grâce aux multiples indiscrétions des partenaires qui travailleront sur le projet.

L'Apple Car, le projet annoncé officiellement dès cette année ?

La voiture électrique et connectée d'Apple est probablement le plus gros projet depuis la création de l'entreprise. Concevoir une voiture n'est pas aussi simple que fabriquer un ordinateur, un smartphone, une tablette ou encore une enceinte connectée, ça prend du temps et il faut s'entourer des meilleurs ingénieurs et développeurs !

C'est un produit particulièrement sensible dans le sens de la sécurité (puisque la vie du propriétaire est en jeu), mais aussi dans le sens des caractéristiques et nouveautés. Il faut dire qu'Apple a déjà un solide concurrent du nom de Tesla qui a réussi à convaincre (quasiment) tous les amateurs et passionnés de véhicules électriques.

Selon l'analyste Daniel Ives du cabinet Wedbush, Apple pourrait révéler à la presse son projet d'Apple Car dès cette année. Ives qui est devenu une source fiable et crédible avec le temps affirme que cela ne se produira pas ce soir dans l'Apple Event Spring Loaded.



Cependant, l'analyste reste persuadé que l'annonce d'une Apple Car va avoir lieu d'ici les prochains mois dans une autre keynote !

Le géant californien va-t-il profiter de son événement de la rentrée pour faire l'annonce ? Ça pourrait être le cas, même si cette position est risquée puisqu'une annonce comme celle-ci pourrait faire de l'ombre dans les médias aux nouveaux iPhone 13.

En ce qui concerne la disponibilité de ce nouveau véhicule (très attendu dans le monde de l'automobile), l'analyste pense que cela se fera après 2024, il est impossible qu'Apple sorte son Apple Car avant.



Les dernières informations qui ont fuité autour du véhicule électrique d'Apple indiquent que le géant californien serait sur le point de créer un accord avec LG Magna e-Powertrain.

Ce type de partenariat pourrait être décisif pour l'Apple Car puisque LG Magna e-Powertrain est un fournisseur de batteries ou encore de moteurs spécialisés dans les voitures électriques. C'est d'ailleurs une entreprise qui a toute la confiance de BMW, Ford, General Motors et Tesla !