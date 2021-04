Tears of Themis : les développeurs de Genshin Impact présente leur nouveau jeu

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Ces derniers mois, un jeu s'est particulièrement démarqué sur nos mobiles et sur les consoles. Son nom ? C'est Genshin Impact (v1.4.0, 2,9 Go, iOS 9.0) ! Développé par le studio miHoYo, ce dernier nous propose un RPG en open-world très impressionnant, avec un contenu très conséquent.



La bonne nouvelle, c'est que ces derniers viennent d'annoncer leur futur jeu qui se nomme Tears of Themis et qui mélangera plusieurs genres. Mi-otome, mi-jeu d'enquête, on sera amené à aller sur des scènes de crimes et faire parler les différents témoins. La bande-annonce :

Tears of Themis : le nouveau jeu de miHoYo annoncé

Après le succès assez incroyable de Genshin Impact, les développeurs de miHoYo sont attendus au tournant sur leur prochain jeu. Et aujourd'hui, ces derniers dévoilent justement le futur titre à venir, qui passe en bêta fermée auprès de certains joueurs.



Tears of Themis nous emmène donc dans un jeu d'aventure qui nous met dans la peau d'une jeune avocate dans la ville de Stellis, ayant pour but de résoudre des énigmes en se rendant sur des scènes de crimes. Outre l'interrogation de témoins, il faudra également affronter les tribunaux, mais également gérer la vie sentimentale de la jeune femme.



Car oui, quatre prétendants seront présents pour tenter d'être l'heureux élu : ce sera à vous de faire un choix ! Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais devrait être présent sur iOS et Android.