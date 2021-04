L'iMac 32 pouces avec une puce M1X arrivera plus tard

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

2



Hier, lors de sa présentation, Apple a fait fort en présentant ses nouveaux iPad Pro, les AirTags ou encore un nouveau coloris pour l'iPhone 12. Mais, la Pomme est allée plus loin en renouvelant sa gamme d'iMac avec un nouveau design plat et de beaux coloris.

À la grande surprise, la firme de Cupertino ne commercialise qu'un modèle 24 pouces, laissant de côté le plus grand écran de 32 pouces. Pourquoi avoir fait un tel choix ?



Pourquoi l'iMac 32 pouces n'a pas été présenté

Alors non, rassurez-vous, Apple n'a pas décidé d'abandonner son grand modèle d'iMac puisque ces derniers ont, semble-t-il, fait un choix stratégique. Bien que la puce M1 permet de belles prouesses en termes de performances et d'autonomie, il faut aussi noter que cette dernière a des limitations.



Comme le Mac mini, le MacBook Air ou le MacBook Pro qui embarquent tous la fameuse puce, elle ne permet pas de dépasser 16 Go de mémoire vive et 2 To de stockage. Alors, on imagine que la Pomme réserve la version 32 pouces (iMac Pro ?) pour plus tard, lorsque la puce M2 sera belle et bien prête à être intégrée au sein d'un appareil. A moins qu'elle ne l'appelle M1X.



Ainsi, la firme de Cupertino attend de pouvoir proposer un ordinateur plus puissant, notamment en multi-coeur, et pourrait d'ailleurs proposer une dalle 6K idéal pour la retouche photo, le montage vidéo et autre...