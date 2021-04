Les MacBook Pro 14 et 16" avec écran XDR lancés plus tard cette année

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

4



Les annonces ont été nombreuses hier lors de la conférence d'Apple, on pense notamment aux AirTags, aux nouveaux iMac, mais également aux iPad Pro dont la version 12,9" écope désormais d'un écran XDR rétroéclairé par mini‑LED. Une prouesse qui semble assez impressionnante et qui devrait également voir le jour pour d'autres produits à la Pomme.

Les prochains pourraient être les MacBook Pro 14 et 16" qui, selon le cabinet de recherche taïwanais TrendForce, devraient voir le jour plus tard cette année.

Des MacBook Pro avec écran XDR en 2021 ?

C'était l'une des annonces d'Apple qui a fait le plus de bruit lors de la conférence de la veille : un nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec un écran Liquid Retina XDR a vu le jour. Impressionnant quand on sait que l'écran utilise le rétroéclairage mini-LED pour atteindre jusqu'à 1000 nits de luminosité plein écran et jusqu'à 1600 nits de luminosité maximale. Pour réussir cette prouesse, la Pomme se sert de 10 000 mini-LED dans plus de 2 500 zones de gradation locales, permettant un contraste impressionnant de 1 000 000: 1.



Cet écran Extreme Dynamic Range pourrait bien voir le jour sur les futurs MacBook Pro de la Pomme qui, selon les dires de TrendForce, seraient lancés au cours du second semestre 2021.



Reste désormais à savoir si l'ordinateur embarquera une nouvelle puce, la M1X ou M2, et si la Touch Bar sera encore de la partie.



Source