Elona Mobile : un JRPG en monde ouvert disponible sur iOS

Il y a 46 min (Màj il y a 45 min)

Corentin Ruffin

Réagir



Les amateurs de JRPG peuvent se réjouir avec la sortie aujourd'hui du très prometteur Elona Mobile (v1.0.2, 424 Mo, iOS 9.0) par le studio LTGames. Ce jeu vous emmène dans un monde quelque peut particulier, puisque celui-ci se base sur votre imagination : il faudra en explorer les quatre coins pour découvrir les différents secrets.



Tout en pixel-art, celui-ci vous permet de choisir votre héros parmi 11 races et 10 classes différentes afin de vous lancer dans l'aventure. Voici la bande-annonce :

Elona Mobile : une exploration dans un monde ouvert

Elona Mobile est un RPG Roguelike. Sa nature de monde ouvert et ses systèmes compliqués peuvent vous déconcerter en premier lieu, mais vous tiendront sûrement fascinés tôt ou tard! Pas de contrôles automatiques, pas de tueries répétitives. Seulement une pure joie d'explorer et de s'étendre.

Pour le synopsis, votre héros est monté à bord d'un navire pour échapper à votre terre natale, mais une tempête est venue perturber vos plans : vous voilà échoué dans le Tyris du Nord, une terre étrange et dangereuse, où vous allez vous lancer dans une aventure.



Comme dit plus haut, vous aurez le choix entre de nombreux personnages, qui pourront être améliorés au fur et à mesure de votre progression. Elona Mobile est maintenant disponible au téléchargement sur l'App Store, il est gratuit, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Elona Mobile