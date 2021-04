Sorties jeux : SaGa Frontier Remastered, Machinika Museum, Fallen of the Round

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SaGa Frontier Remastered, Machinika Museum, Fallen of the Round.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Suspects: Manoir Mystère (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 208 Mo, iOS 10.0, Wildlife Studios) Tu as été invité à résoudre un meurtre mystérieux au manoir !



Joue en ligne avec 9 autres joueurs réels pendant que tu essaies de résoudre le mystérieux meurtre. Effectue les tâches d'enquête pour te rapprocher de l'identité des tueurs. Mais attention, ce ne sera pas une tâche facile : les tueurs font partie du groupe et ne reculeront devant rien pour « tuer » l'enquête !



Entre les marches, tu discuteras avec les autres joueurs de l'identité des tueurs. Tout le monde est suspect dans ce jeu social de déduction. Discutez en direct avec les autres joueurs grâce à la fonction de chat vocal intégrée. Où était le corps ? Où se trouvaient-ils ? Quelles étaient les tâches qu'ils ont accomplies ? Avec qui marchaient-ils ? Qui agissait de manière suspecte ? Télécharger le jeu gratuit Suspects: Manoir Mystère





SongPop® 3 (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.4.8, 80 Mo, iOS 10.0, FreshPlanet Inc.) Devinez la chanson ! Par les créateurs de SongPop, une toute nouvelle manière pour vous de rivaliser avec des amateurs de musique du monde entier.

Défiez vos amis avec plus de 100 000 extraits de musiques existantes et beaucoup, beaucoup plus. Écoutez des extraits de musiques existantes d'artistes comme la chanteuse récompensée Billie Eilish, la célèbre Ariana Grande, Justin Bieber, Cardi B, des morceaux classiques de Queen, et plus dans le jeu de questionnaire musical le plus populaire au monde.

Devinez l'artiste et le titre de chanson corrects plus vite que tout le monde pour gagner !



Télécharger le jeu gratuit SongPop® 3





Sandbox Tanks: Tireur 3D (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 147 Mo, iOS 10.0, Evgeny Borodin) Sandbox Tanks - tireur de chars classique en 3D avec un éditeur de niveau!



Vous rêvez de créer un jeu? Le mode Sandbox vous permet de dessiner de nouveaux niveaux et de partager avec d'autres joueurs. Choisissez différents obstacles, décorations et ajustez les paramètres des chars ennemis. Un grand nombre de variations d'objets pour votre choix.



Créez des niveaux sympas en mode bac à sable et devenez un créateur de jeux populaire! Les autres joueurs peuvent évaluer vos niveaux, ce qui augmentera votre rang dans le jeu.



Jouez à des tonnes de niveaux d'autres joueurs du monde entier! Défendez votre base des chars ennemis dans les champs verts, les plaines enneigées et les déserts. Collectez des bonus et améliorez votre réservoir. Télécharger le jeu gratuit Sandbox Tanks: Tireur 3D





Machinika Museum (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.04, 575 Mo, iOS 11.0, Plug In Digital) Venez découvrir de magnifiques machines mystérieuses d'origine extraterrestre et utilisez votre logique et votre sens de l'observation pour les réparer ; et découvrez une histoire qui s'étend sur toute la galaxie!



Machinika Museum vous invite à devenir le chercheur d'un endroit très spécial. Dans un futur éloigné, trouver des machines d'origine extra-terrestre n'est pas si rare, surtout dans un musée qui leur est dédié. Votre mission est de recevoir ces appareils, puis de comprendre leur fonctionnement.

Mais ce soir, quelque chose est différent. On ne vous a donné aucune information sur la livraison, et celle-ci semble très urgente... Que sont ces machines ? Qui vous les a envoyé ? Et pourquoi est-ce que personne ne vous donne de réponses ?



Si les contrôles sont simples et intuitifs, il faudra d'abord bien réfléchir avant de mettre les mains dans le cambouis, les dizaines d'énigmes étant basées sur la logique et l'observation, tout en respectant les lois de la physique. Le jeu promet 2 à 4 heures d'aventure selon votre niveau, le tout dans une atmosphère très réussie.



Les développeurs ont soigné leur bébé et ne cachent pas leur inspiration puisqu'ils citent les classiques du jeu de réflexion qu'ils soient anciens (Myst) ou nouveaux (The Room).

Télécharger le jeu gratuit Machinika Museum





Idle Firefighter Tycoon (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.4, 200 Mo, iOS 10.0, Kolibri Games GmbH) Es-tu capable de gérer une caserne et de devenir un tycoon des pompiers ? Idle Firefighter Tycoon est une simulation de secours et un jeu casual qui mélange gérer l’incendie et gagner de l’argent pour devenir un riche milliardaire tout en aidant la ville.



Prends le contrôle des unités d’urgence, appels téléphones d’incident, sauve des vies, et bien plus encore. Gère les besoins de ton installation et prend des décisions appropriées pour agrandir ton entreprise et améliorer la réactivité de ta zone : personnalise ton siège social, agrandir les places de parking des camions incendie et camions-citernes ; achète de nouveaux camions incendie et d’autres meilleurs, installe des alarmes incendie, améliore l’équipement ignifuge du personnel ou installe de nouvelles bouches d’incendie à proximité des bâtiments urbains. Chaque choix que tu prends a un impact sur le développement de ta stratégie ! – Profite de l’aventure dangereuse et défie les différentes missions ! Télécharger le jeu gratuit Idle Firefighter Tycoon





Elona Mobile (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 424 Mo, iOS 9.0, LTGAMES GLOBAL) Elona Mobile est un RPG Roguelike. Sa nature de monde ouvert et ses systèmes compliqués peuvent vous déconcerter en premier lieu, mais vous tiendront sûrement fascinés tôt ou tard! Pas de contrôles automatiques, pas de tueries répétitives. Seulement une pure joie d'explorer et de s'étendre.



Pour le synopsis, votre héros est monté à bord d'un navire pour échapper à votre terre natale, mais une tempête est venue perturber vos plans : vous voilà échoué dans le Tyris du Nord, une terre étrange et dangereuse, où vous allez vous lancer dans une aventure.



Télécharger le jeu gratuit Elona Mobile





Darkfire Heroes (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.19, 269 Mo, iOS 10.0, Rovio Entertainment Oyj) Rassemblez plus de 75 héros de 6 factions uniques pour combattre dans ce RPG fantasy.



Formez votre équipe et établissez votre stratégie pour affronter vos ennemis ! Prouvez vos compétences avec vos sorts et attaques spéciales pour sauver le royaume dans ce RPG fantasy. Contrairement aux jeux passifs, Darkfire Heroes vous permet de montrer vos talents au combat.



Améliorez vos héros et votre équipement pour maîtriser vos tactiques de combat. La campagne massive vous opposera à des ennemis maléfiques, des boss brutaux et des bêtes issues d’autres mondes. Affrontez d’autres adversaires dans l’arène PVP

Télécharger le jeu gratuit Darkfire Heroes





Cyberika (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.9.7, 279 Mo, iOS 9.0, Andrey Pryakhin) Rencontrez les citadins, accomplissez des quêtes, affrontez des loubards et pilotez votre bolide à travers des rues éclairées par la lueur criarde des néons. Oh, et avant de rentrer, faites un saut à Downtown pour vous installer un énième implant corporel ou déguster du ramen !



Une cité truffée de contradictions, à la fois en proie à une pauvreté abjecte et sublimée par une technologie dernier cri. Ici, l'argent et les armes font la loi ! Débutez dans un petit appart en banlieue et faites votre petit bonhomme de chemin ! Survivez et à terme, vous pourrez acheter des vêtements au top de la mode, des armes haut de gamme, des bolides et un super appartement à Downtown. Télécharger le jeu gratuit Cyberika





Core Defense (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.0.4, 45 Mo, iOS 11.0, Mario Kaiser) Core Defense tire le meilleur parti du genre de tower defense et lui insuffle des mécanismes roguelike et ajoute une touche de construction de deck pour créer une expérience de jeu simple mais attrayante qui vous donnera envie d'une vague de plus, d'une récompense de plus !



- Facile à apprendre - ne nécessite aucun tutoriel

- Difficile à maîtriser en raison de la difficulté élevée

- Jouez en courtes sessions, faites une pause à tout moment

- Débloquez et découvrez différentes récompenses à chaque course Télécharger le jeu gratuit Core Defense





Nouveaux jeux payants iOS :

Warhammer 40,000: Mechanicus (Jeu, Stratégie / Action, iPad, v1.4.6, 1,7 Go, iOS 13.0, Kalypso Media Group GmbH) Prenez le contrôle de l’une des armées les plus technologiquement avancées de l’Imperium – l’Adeptus Mechanicus. En tant que Magos Dominus Faustinius, vous mènerez l’expédition sur Silva Tenebris, la planète Necron récemment redécouverte. Personnalisez votre équipe, gérez vos ressources, découvrez une technologie tombée dans l’oubli et contrôlez chaque mouvement de vos Tech-Priests.



Chacune de vos décisions définira les missions qui vous attendent, et à terme le destin des troupes sous votre commandement, dans plus de 50 missions conçues à la main. Choisissez votre chemin prudemment - le sort de l’Imperium en dépend.

Télécharger Warhammer 40,000: Mechanicus à 12,99 €

Unknown Fate (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 2,4 Go, iOS 8.0, MARSLIT GAMES SRL) Tu te réveilles, seul, dans un monde complètement étranger à toi.



Vous n'avez aucun souvenir de votre passé, vous ne savez pas comment vous avez atteint ce monde et la seule chose que vous pouvez faire est d'aller de l'avant et d'essayer de découvrir la vérité.



Unknown Fate est un jeu de puzzle à la première personne, avec un scénario captivant, des énigmes à résoudre et des ennemis à vaincre.



Voyagez dans des mondes incroyables pour tenter de résoudre les énigmes et collecter les souvenirs de Richard pour découvrir la vérité sur son voyage. Télécharger Unknown Fate à 4,49 €





SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 1,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité.



Si vous n'avez pas entendu parler de ce remastering, SaGa Frontier Remastered est bien plus beau, parfaitement adapté au tactile et inclut également Fuse en tant que personnage jouable, ainsi que de nouveaux événements dans le scénario. SaGa Frontier propose donc huit héros jouables en tout avec chacun son histoire propre. L'aventure ne serait rien sans ses batailles, toujours aussi plaisantes et stratégiques avec des armes et des compétences à acquérir. Sans oublier la possibilité de combiner les attaques.



Parmi les autres ajouts, les joueurs pourront compter sur une interface revue, de nouvelles fonctionnalités dont un mode double vitesse qui permet de fluidifier le jeu.

Télécharger SaGa Frontier Remastered à 27,99 €





The Gorcs Forge (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.9, 346 Mo, iOS 9.0, Romulo Lima) 125 ans après la tentative infructueuse d'usurper le trône et d'être purgés du Royaume pour vivre cachés dans les montagnes du Nord, les nains Tronraneren, comme ils sont devenus connus, reviennent réorganisés, avec une vaste puissance militaire.



Surpris par la mauvaise nouvelle et la grandeur de l'armée ennemie, alors que le temps de la bataille diminue, le roi Atrok élabore une stratégie qui inclut le village de Gorcs comme facteur clé, un lieu où, au fil des ans, gobelins et orcs sont devenus des experts. dans l'art de forger et avaient amélioré leurs compétences ensemble depuis la Première Grande Guerre.



The Gorcs' Forge est un jeu de stratégie. Télécharger The Gorcs Forge à 1,09 €





Geneforge 1 - Mutagen HD (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPad, v1.0, 196 Mo, iOS 9.2, Spiderweb Software) Geneforge 1 - Mutagen est une aventure fantastique unique et vraiment ouverte dans un monde étrange et nouveau. Vous êtes l'un des Shapers, des sorciers avec le pouvoir impressionnant de créer la vie. Envie d'un outil, d'un piège, d'une armée? Vous créez des bêtes puissantes, et elles vous obéissent totalement.



Du moins, c'est comme ça que c'est censé être. Vous avez été bloqué sur une île interdite, pleine des secrets puissants et perdus de votre peuple. Les envahisseurs sont également là, essayant de voler et de maîtriser vos connaissances. Course-les pour collecter des trésors impressionnants cachés ici.



Geneforge 1 est un jeu de RPG. Télécharger Geneforge 1 - Mutagen HD à 10,99 €

Fallen of the Round (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 294 Mo, iOS 10.0, HIDEKI HANIDA) Fallen of the Round est un mélange de roguelike de donjon et de RPG tactique qui met en scène des miniatures quasi-photoréalistes.



Fallen of the Round a été réalisé par un seul homme. Malgré cela, le jeu dispose d'une superbe plastique, d'un gameplay travaillé et d'une vraie âme. Inspiré des jeux de plateau de Games Workshop, Fallen of the Round propose des graphismes 3D réalistes où les unités ressemblent à de vraies figurines que l'on trouve dans le commerce. A travers des donjons tout aussi réussis, le joueurs devra faire progresser ses troupes, au sens propre comme au figuré.



Si les escarmouches sont assez faciles à comprendre et à vivre, elles impliquent une bonne dose de stratégie, notamment sur la construction de deck. Durant les joutes, vous placez vos pions et visez les ennemis à attaquer. L'endroit où vous les placez dépend des caractéristiques de chaque classe et est crucial pour emporter la victoire.



Télécharger Fallen of the Round à 3,49 €





Brawler (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 988 Mo, iOS 8.0, Cobra Blade) Même la police ne peut pas faire face aux dangereux gangs de rue qui sévissent. Il semble que personne ne puisse les affronter, mais tout change lorsqu'ils ont kidnappé la petite amie de Hawk, Kira. Avec ses amis, Blaster et Lace, Hawk entreprend de les abattre tous.



Un jeu de baston comme on les aime.



Caractéristiques

• 3 personnages jouables

• 5 niveaux

• Batailles de boss

• Mode de survie Télécharger Brawler à 6,99 €