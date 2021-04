Allemagne : 9 associations de l'industrie publicitaire ont déposé plainte contre Apple

Avec iOS 14.5, Apple va donner le choix aux utilisateurs d'iOS et d'iPadOS : celui d'accepter le suivi publicitaire pour obtenir des publicités ciblées ou celui de refuser le suivi publicitaire pour préserver sa vie privée. Cette nouvelle fonctionnalité a énervé l'industrie publicitaire dans le monde entier, au point qu'en Allemagne, neuf associations viennent de déposer une plainte antitrust pour dénoncer les exigences d'Apple concernant la transparence du suivi des applications.

Quand l'anti-tracking dérange

Apple l'avait probablement anticipé, sa nouvelle fonctionnalité de restriction du suivi publicitaire allait faire débat, mais ce que n'avait peut-être pas prévu la firme de Cupertino... C'est que cela irait jusqu'aux tribunaux avec une plainte antitrust !

D'après un récent rapport du Financial Times, neuf associations de l'industrie publicitaire (qui représente plusieurs grands groupes comme Facebook et Axel Springer) ont déposé plainte en Allemagne.

C'est directement l'organisme allemand de réglementation de la concurrence qui a été saisi, les associations dénoncent une exigence de transparence du suivi publicitaire excessif.



Selon les déclarations dans la plainte, Apple ne se rend pas compte que proposer aux utilisateurs d'accepter le suivi publicitaire ou de le refuser, engendre des pertes financières colossales.

En effet, les publicités ciblées sont celles qui ont le plus tendance à vous inciter à cliquer, puisqu'elles vous vont montrer des produits issus de vos précédentes recherches Google ou encore de votre navigation sur internet.

Par exemple, vous cherchez à acheter une caméra de sécurité Logitech sur Amazon, vous allez obtenir des publicités d'autres caméras de sécurité peut-être moins chères et avec des fonctionnalités similaires.

Sans le suivi publicitaire, vous allez obtenir des publicités sur un VTT en promotion, alors que vous ne faites jamais de vélo le week-end.



Moins de clics = moins de revenus. Selon les associations qui ont déposé plainte, l'anti-tracking d'iOS et d'iPadOS 14.5 pourrait provoquer une baisse de 60% des recettes publicitaires pour l'ensemble des développeurs d'applications.

L'industrie s'attend à un refus massif des utilisateurs pour le tracking publicitaire, puisque beaucoup considèrent que cela n'inspire pas confiance et qu'il s'agit d'un procédé intrusif dans le quotidien.



Pour préparer l'arrivée imminente d'iOS 14.5, Apple a mis en place une nouvelle procédure depuis ce matin. Toutes les applications soumises à validation doivent être développée avec Xcode 12 et le SDK iOS 14 ou version ultérieure.

En ce qui concerne la transparence du suivi publicitaire, il est obligatoire que l'application joue le jeu de l'anti-tracking, dans le cas contraire elle est recalée à la validation de l'App Store.

Cela concerne aussi les développeurs qui souhaitent mettre à jour leur application.