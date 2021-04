App Store : Apple condamné à 12 millions de dollars d'amende en Russie (monopole)

Dans les récents rapports d'analyse, nous avons pu apercevoir qu'auprès des consommateurs l'iPhone 12 Pro se vend bien mieux que l'iPhone 12 mini. Avec la version la plus petite des derniers...

Nous avons travaillé avec Kaspersky pour que leur application soit conforme aux règles qui ont été mises en place pour protéger les enfants. Ils ont maintenant 13 applications sur l'App Store et nous avons traité des centaines de mises à jour pour eux.

Le FAS a également donné l'ordre à Apple de remédier aux violations réglementaires dans les meilleurs délais. Du côté de l'Apple Park on est complètement abasourdi par cette affaire, l'entreprise a déclaré :

Apple occupe une position dominante avec une part de marché de 100% des applications mobiles basées sur le système d'exploitation iOS parce qu'il n'est légalement possible d'installer de telles applications à partir de l'App Store

Kaspersky Lab avait exprimé son inquiétude et son incompréhension quant à la suppression de son application Kaspersky Safe Kids. L'entreprise avait assuré respecter toutes les règles de l'App Store et l'avait même prouvé par le fait que l'application avait passé les étapes de validation . Selon le communiqué qui condamne la pratique abusive d'Apple, il est ouvertement dénoncé le comportement excessif de l'entreprise californienne envers Kaspersky Lab :

C'est la première fois qu'Apple est condamné à ce sujet, le Service fédéral antimonopole (FAS) de Russie vient de sanctionner Apple concernant la distribution des applications via iOS. En effet, l'enquête a prouvé qu'Apple donne volontairement l'avantage à ses propres services au détriment des apps concurrentes. Tiens... C'est justement ce que dénonce Spotify depuis de nombreuses années ! Pour marquer le coup, le FAS a sanctionné Apple de 12,1 millions de dollars d'amende (soit 906,3 millions de roubles). L'affaire est directement liée à l'interdiction des applications de contrôle parental en 2019, Kaspersky Lab accusait à l'époque Apple d'avoir effectué ce changement pour imposer le contrôle parental d'iOS. Selon les avocats de l'entreprise, il s'agissait clairement d'une interdiction visant à éliminer la concurrence.

