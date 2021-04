Apple refuse que les développeurs récompensent les utilisateurs qui acceptent le suivi

Apple nous propose aujourd'hui une soirée de mise à jour réservée aux développeurs. De nouvelles bêtas viennent de débarquer pour iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3 et tvOS...

Depuis quelques heures, des développeurs Apple signalent sur les réseaux sociaux des difficultés à télécharger la 6e bêta d'iOS et d'iPadOS 14.5 sur le site web developer.apple.com ! Ce...

La disponibilité des nouvelles bêtas s’accélère. Seulement une semaine après le lancement de la bêta 7, Apple propose ce soir la 8ème bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5. Pour l'instant, la...

N’offrez pas des avantages pour obtenir l’accord du suivi publicitaire. Vous ne pouvez pas offrir de compensation aux gens pour qu’ils donnent leur permission et vous ne pouvez pas retenir une fonctionnalité, un contenu ou rendre votre application inutilisable jusqu’à ce que les gens vous permettent de les suivre.

Cette nouvelle méthode est très vite remontée jusqu'à la direction d'Apple, Tim Cook et le reste de son équipe ont pris de nouvelles directives quant aux récompenses en échange de l'activation du suivi publicitaire. Apple a expliqué que toutes les applications qui encourageront les utilisateurs à activer le suivi publicitaire avec une récompense seront bannies de l'App Store, voici le message diffusé sur developer.apple.com :

Il n'y a pas que Facebook qui est agacé par l' anti-tracking d'iOS 14.5 , énormément de développeurs n'acceptent pas de perdre une bonne partie de leurs revenus publicitaires à cause de l'impossibilité de proposer des publicités ciblées . Sans surprise, même pas 24 heures après la mise en ligne d'iOS 14.5, certains développeurs mettent en place des récompenses en échange de l'accord d'activer le suivi publicitaire ! Bien évidemment, cette nouvelle méthode ne plaît pas à Apple, la firme de Cupertino estime que chaque utilisateur doit être libre de faire son propre choix, sans être incité à le faire avec une récompense ou un cadeau en contrepartie.

Disponible depuis hier soir, l'anti tracking publicitaire est un coup dur pour les annonceurs et développeurs qui vont perdre énormément d'argent. S'il n'y a pas de réelle technique pour contourner cette nouvelle fonctionnalité, des développeurs ont eu l'idée de récompenser les utilisateurs qui accepteront d'activer le suivi publicitaire. Mais visiblement, ça ne passe pas auprès d'Apple...

