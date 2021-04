Bons plans iOS : Star Wars : Knights of the Old Republic, Rusty Lake Hotel, Poetics

Hier à 21:09

Corentin Ruffin

1



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Star Wars : Knights of the Old Republic, Rusty Lake Hotel, Poetics. L'occasion d'économiser 53.2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Minibudget Pro (App, iPhone, v1.3.2, 11 Mo, iOS 11.0, SuperDG Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Minibudget est synonyme de rapidité et d'efficacité, vous aidant à gérer vos finances sans vous gêner. Définissez simplement un budget et commencez à enregistrer vos transactions. Les transactions peuvent être ajoutées d'un simple glissement vers le bas sur la bande et vous pouvez les classer à l'aide d'icônes. L'application conserve une liste courante de toutes vos transactions et vous pouvez les afficher sous forme de graphique.



L'application comprend également une protection par mot de passe et la prise en charge de Touch ID.



Les + : Ne finissez plus dans le rouge en fin de mois Télécharger l'app gratuite Minibudget Pro





TYPEE Pro (App, iPhone / iPad, v2.10, 141 Mo, iOS 13.0, YiChing Kuo) passe de 14,99 € à gratuit. TYPEE Pro est un éditeur de photos tout-en-un pour partager des stories sur les réseaux sociaux. L'application est simple et facile à utiliser. Elle propose des polices personnalisées, des filtres, des effets ou encore un tableau de signature. Vous pouvez enregistrer toutes les créations directement sur votre pellicule ou les partager sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.



Les + :



Pour les amateurs de réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite TYPEE Pro





Poetics (App, iPhone / iPad, v2.1, 41 Mo, iOS 10.0, Soulincode Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.

Poetics est une appli permettant d'ajouter une touche de poésie à vos photos, notamment grâce à des filtres, des effets et la possibilité d'ajouter du texte.



Les + : Sympa si vous voulez passer un message avec vos photos !

La possibilité de retrouver toutes les photos avec le hashtag #poetics sur Instagram et Twitter Télécharger l'app gratuite Poetics





Sleep Bug Pro (App, iPhone / iPad, v3.6, 225 Mo, iOS 12.0, Arnt-Henning Moberg) passe de 2,29 € à gratuit.

Sleep Bug Pro est une excellent application d'ambiance sonore qui va vous permettre de vous relaxer ou de vous endormir.



Les + : L'app comprend 24 thèmes sonores différents. Télécharger l'app gratuite Sleep Bug Pro





Jeux gratuits iOS :

Classroom Battle! (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0, 106 Mo, iOS 9.0, Dan Lespect) passe de 1,09 € à gratuit. Utilisez vos compétences de lancer de papier pour battre l'enseignant et résoudre des énigmes dans Classroom Battle. Passez de l'école élémentaire à l'université en jetant du papier à vos camarades de classe et à vos professeurs. Jouez à une série de mini-jeux et engagez-vous dans des batailles individuelles en cours de route.



Les + :



Défoulez-vous ! Télécharger le jeu gratuit Classroom Battle!





RFS - Real Flight Simulator (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.3.1, 421 Mo, iOS 11.0, RORTOS SRL) passe de 1,09 € à gratuit. Vivez une expérience unique et volez partout dans le monde dans des lieux et aéroports haute résolution avec des cartes satellite, bâtiments 3D, pistes, procédures et trafic aérien. Embarquez en temps réel et rejoignez d'autres pilotes en multijoueur.



Organisez vos plans de vol et communiquez avec les contrôleurs aériens (ATC). Accédez à des milliers de livrées de la communauté et personnalisez tous les avions, tableaux de bord, pannes et conditions météo.



Les + : Une belle simulation Télécharger le jeu gratuit RFS - Real Flight Simulator





War of Eclipse (Jeu, Action, iPhone, v1.1.3, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit.

War of Eclipse est impitoyablement rétro. Ses graphismes en pixel-art sont jolis et le jeu vraiment difficile. Vous pouvez choisir parmi sept puissants navires de guerre, dont chacun peut être personnalisé de différentes façons. Shootez toutes sortes d'envahisseurs étrangers en réussissant parfaitement vos coups. Le jeu comprend 35 types d'ennemis à prendre, des baisses de matériel aléatoires et sept décades différentes à découvrir.



Un mix entre adresse, RPG et aventure !



Les + : Original

Très prenant Télécharger le jeu gratuit War of Eclipse





Rusty Lake Hotel (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 44 Mo, iOS 9.0) passe de 2,29 € à gratuit.

Occupez-vous des clients du Rusty Lake Hotel et assurez-vous qu’ils passent un bon moment. Il y aura 5 repas servis cette semaine. Faites-en sorte que chaque repas soit une tuerie !



Rusty Lake Hotel est un jeu pointer-et-cliquer mystérieux développé par les créateurs de la série Cube Escape.



Les + : Très facile à prendre en main mais presque impossible d’arrêter d’y jouer ! Télécharger le jeu gratuit Rusty Lake Hotel





Promotions iOS :

Youtubers Life: Gaming Channel (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.6, 483 Mo, iOS 10.0) passe de 8,99 € à 3,49 €.

Youtubers Life est le jeu ultime de simulation/tycoon dans lequel vous pourrez vous épanouir à devenir le plus grand bloggeur de jeux vidéo de tous les temps en éditant des vidéos, accroître le nombre de tes fans et devenir riche.



Créez votre personnage -personnalisez le à votre guise, il y a des centaines de combinaisons possible - et commencez à faire vos premières vidéos dans l'appartement confortable de vos parents, où vous avez grandi depuis tout petit.



Enregistrez vos gameplays, achetez de nouvelles/anciennes consoles, gardez un œil sur vos tâches journalières et sociabilisez-vous pour augmenter votre popularité mais pensez aussi à gérer votre temps pour vos fans, vos amis et votre famille.



Les + : Très complet

Les nombreuses possibilités Télécharger Youtubers Life: Gaming Channel à 3,49 €





Star Wars™: KOTOR II (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.2, 3,6 Go, iOS 10.0, Aspyr Media, Inc.) passe de 16,99 € à 7,99 €.

Sorti en 2004 (déjà), KOTOR 2 a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods non officiels. Alors que le mod TSLRCM est compatible, ce RPG basé sur la licence à succès est le meilleur titre de la saga pour de nombreux fans. Malgré son âge et sa plastique dépassée, il offre des heures de jeu de qualité.



Comme dans tout jeu de type RPG, au départ, et par la suite, les choix que vous ferez auront un impact sur votre personnage, sur ceux dans votre groupe et sur ceux qui pourraient vous aider dans votre quête. A vous de choisir entre la Force ou non. Du côté du gameplay, c'est maniable, ergonomique et accessible, même si les différences avec le premier opus sont maigres.



Regardez la vidéo de KOTOR 2 :

Télécharger Star Wars™: KOTOR II à 7,99 €





Tower of Fortune 3 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.9, 49 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 3,49 € à 2,29 €.

Un mélange entre RPG et machine à sous, la recette fonctionne puisqu'on en est au troisième opus. Toujours avec un look rétro, Tower of Fortune 3 vous met dans la peau d'un héros qui doit explorer la tour légendaire et trouver le chemin de sa maison.



Mais pour l'atteindre, il doit parcourir neuf mondes bizarres dans la tour et découvrir des secrets au-delà de son imagination ...



La nouvelle mécanique de combat permet de renouveler l'intérêt.



Les + : Le système de machine à sous pour pimenter le jeu

Des tonnes d'ennemis et d'équipements Télécharger Tower of Fortune 3 à 2,29 €