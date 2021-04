Sorties jeux : Summoners War: Lost Centuria, Santorin, GODZILLA DESTRUCTION

Il y a 16 min (Màj il y a 16 min)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Summoners War: Lost Centuria, Santorin, GODZILLA DESTRUCTION.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

THE 8TH SON? A.R. (Jeu, Jeux de société / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 255 Mo, iOS 11.0, ViSUALIZE) 8TH SON? ARE YOU KIDDING ME? A.R.(Another Reincarnation) est le premier jeu mobile pour l'anime "The 8th Son? Are You Kidding Me?", basé sur le roman à succès des mêmes titres qui se vend à plus de 2,7 millions d'exemplaires en série.



Le scénario est basé sur une nouvelle histoire originale dérivée d'Anime dirigée par Y.A! En tant que mystérieux protagoniste d'une autre réincarnation, les joueurs se lancent dans une aventure pour sauver un monde au bord de la destruction avec Wendelin et ses amis. Télécharger le jeu gratuit THE 8TH SON? A.R.





Summoners War: Lost Centuria (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 2 Go, iOS 10.0, Com2uS Corp.) Le monde est votre arène. Summoners War: Lost Centuria Un jeu de stratégie et combats en temps réel avec des contre-attaques imprévisibles !



Le jeu se veut plus accessible que son prédécesseur, avec quelques promesses, dont notamment un nouveau système de combat, une composition d'équipe intelligente et un contenu important.

Télécharger le jeu gratuit Summoners War: Lost Centuria





Sixit (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 111 Mo, iOS 9.0, John Beyea) Vous êtes Pep. Une sorte de ... mammifère. Probablement. Vous êtes un nouveau venu au village. Il y a une tempête sensible qui menace les citadins, et tout le monde met beaucoup de pression sur vous. Mais tu peux le faire. Je crois en toi.



Avec seulement six actions par course, vous devez explorer la forêt, résoudre ses énigmes et sauver vos amis de la grande tempête.



- Résolvez des énigmes et explorez le pays avec seulement 6 actions par course

- Choisissez le bon ordre d'actions pour progresser

- Découvrez le mystère de la tempête et sauvez le village

- Faites-vous de nouveaux amis en cours de route Télécharger le jeu gratuit Sixit





Santorin (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 173 Mo, iOS 10.0, NANOO COMPANY Inc.) Partez en voyage à Santorin, le joyau de la Mer Égée, et la meilleure destination touristique au monde !



Profitez de ce jeu de « Simulation de Destination Touristique » en construisant de superbes hôtels et restaurants pour créer un endroit de vacances parfait, et utiliser ce jeu idle comme endroit de détente pour vous ressourcer devant les jolies vues sur la mer.



Découvrez la beauté de Santorin au travers du jeu !

Télécharger le jeu gratuit Santorin





PewPew Live (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.4.113, 5 Mo, iOS 14.4, Jean-Francois Geyelin) PewPew Live est un jeu de tir à double joystick, et un très bon.

Avec des classements en ligne et des rediffusions. Prend en charge la coopération à 2 joueurs. Possède un tas de vaisseaux, d'armes et de pistes déverrouillables.

Et la meilleure partie est que vous pouvez créer vos propres niveaux! Télécharger le jeu gratuit PewPew Live





GODZILLA DESTRUCTION (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 384 Mo, iOS 10.0, Toho Co.,Ltd.) Godzilla Destruction vous permet de devenir le roi des monstres lui-même et de semer le chaos en détruisant tout sur votre chemin. En tapotant votre doigt, vous contrôlerez Godzilla et utiliserez son corps colossal et son rayon de chaleur dévastateur pour écraser des bâtiments historiques dans des villes du monde entier comme s'il s'agissait de blocs de jouets.



Devenez Godzilla et faites un déchaînement mondial!

Le jeu d'action passionnant "Godzilla Destruction" est arrivé!



Écrasez des villes entières avec seulement deux actions simples:

Faites glisser pour bouger et relâchez pour attaquer!



Télécharger le jeu gratuit GODZILLA DESTRUCTION





Blast Beats (Jeu, Musique / Action, iPhone / iPad, v1.0, 137 Mo, iOS 10.0, Moby Pixel) Blast Beats est un jeu de rythme insensé à 1 pression avec une bande-son puissante et une esthétique rétro pixel art.



Appuyez sur lorsqu'une note est dans la cible, et essayez de faire le meilleur score possible. Télécharger le jeu gratuit Blast Beats





Bitten! (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v40, 238 Mo, iOS 11.0, Uladzislau Basin) Bitten! est un jeu multijoueur où vous et les autres joueurs (Survivants) défendez l'abri des zombies dans un monde post-apocalypse. Mais il y a un problème: certains joueurs sont des traîtres! Ils ont été mordus par un zombie et essayent de tuer tout le monde.



Utilisez les power-ups, la logique, les astuces et le chat vocal pour révéler les traîtres ou tromper et tuer les autres si vous êtes le traître ... Télécharger le jeu gratuit Bitten!





Nouveaux jeux payants iOS :

Under: Depths of Fear (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v0.1.1, 2,2 Go, iOS 11.0, Rogue Games) Est-il vraiment possible d'échapper un jour à ses démons ? Difficile à dire.



L'enfer enduré par ceux qui ont combattu dans les tranchées est un traumatisme qui laisse des cicatrices imperissables sur le corps... et l'esprit. Vous pensiez en avoir terminé ? Est-ce bien le cas ? Quand cela s'est-il arrêté ? Où êtes-vous maintenant ? L'eau ne cesse de monter. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de sauver votre misérable peau, coûte que coûte... tout comme avant.



Plongez dans l'esprit d'Alexander Dockter, un ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, tandis qu'il s'efforce de survivre à bord d'un étrange pâquebot du début du siècle en train de prendre l'eau. Qu'y a-t-il de pire que de COULER ? Essayez de vous échapper d'un bateau qui fait naufrage...



Un jeu de puzzles qui risque de vous faire frissonner...





Télécharger Under: Depths of Fear à 6,99 €





Unbuild (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, 91 Mo, iOS 11.0, Klickaffen Studio) Construisez des tourelles dans l'autre sens!



Ici, vous avez 10 constructions de blocs de construction terminées.

Pouvez-vous le prendre brique par brique sans que rien ne tombe par terre?



Amusez-vous à démonter!... Télécharger Unbuild à 1,09 €