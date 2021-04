Les AirTags pourraient aider à pister un utilisateur Android sans son consentement

Il y a 37 min (Màj il y a 5 min)

Julien Russo

Quand Apple a dévoilé ses AirTags, la première chose que beaucoup de personnes se sont dit "génial, on va pouvoir suivre quelqu'un sans qu'il le sache", pas de chance puisque cela ne fonctionne pas... En effet, l'AirTag est configuré pour reconnaitre son propriétaire grâce à son iPhone, si celui-ci est absent pendant plus de 72h, il se met à sonner ! Mais que se passe-t-il quand un couple qui a un iPhone et un smartphone sous Android vivent ensemble ?

Suivre une personne qui possède un smartphone Android serait possible

Les AirTags sont de formidables traqueurs d'objets, ils sont d'une utilité incroyable si vous avez tendance à perdre vos clés de voiture, votre sac à main, la télécommande... Cependant, Apple a toujours expliqué que les AirTags ne sont pas conçus pour suivre des personnes et des animaux.

Pour éviter que l'utilisation des AirTags devienne un abus chez certains clients, Apple a instauré une sonnerie dès que l'AirTag s'éloigne de manière prolongée (pendant 72h) de l'iPhone avec lequel il a été activé lors du déballage. En plus, s'il y a un iPhone inconnu à proximité, l'utilisateur reçoit une notification indiquant qu'il a un AirTag qui le traque.



Le National Network to End Domestic Violence (NNEDV) qui est une association contre les violences conjugales s'inquiète de cette "faille" à laquelle Apple semble ne pas avoir pensé.

Selon l'association, si dans un couple l'homme possède un iPhone et la femme un smartphone sous Android, il deviendra possible de suivre l'utilisatrice Android. En effet, l'AirTag détectera quotidiennement l'iPhone et n'activera pas le mode perdu (et donc restera silencieux). La seule solution pour que l'AirTag se mette à sonner c'est que la femme ne rentre pas chez elle sur un délai de 72h en continu.

Selon le NNEDV, pour contourner cette "faille", il est nécessaire qu'Apple s'associe avec Google pour que les smartphones sous Android soient considérés comme des iPhone dans le système des AirTags.

Ce problème n'apparait pas dans l'exemple d'un couple qui a deux iPhone, puisque si l'homme met le AirTag dans le sac de sa femme, celle-ci recevra une notification sur son iPhone comme quoi qu'un AirTag la suit (en seulement quelques heures). Chose qui est impossible avec un smartphone sous Android puisque Google n'a pas inclu cette notification !