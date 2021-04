Elon Musk espère l'arrivée de la conduite autonome en Europe cet été

Le fantasme humain de se faire conduire par sa voiture se rapproche petit à petit. Tesla est le leader du marché dans ce domaine et après avoir eu l'autorisation des États-Unis pour lancer cette fonction, il semblerait que cela soit en très bonne voie pour une arrivée prochaine en Europe.

La fonction "conduite autonome" en bêta bientôt en Europe ?

Si Tesla est connu mondialement pour plusieurs raisons, l'une des principales qui attire la curiosité de tout le monde se nomme "conduite autonome". Cette fonction qui fait tant débat à travers le monde permet à une voiture de rouler d'un point A à un point B sans l'aide d'un humain.



Bien évidemment, pour que cela soit autorisé, il faut que la loi du pays ou continent concerné soit en adéquation. C'est le cas aux États-Unis depuis quelque temps où les possesseurs d'une Tesla peuvent lancer ce mode même si attention, il est interdit pour le moment de quitter le poste de pilotage.



Pour ce qui est de l'Europe et plus précisément de la France, il est à l'heure actuelle strictement interdit pour une marque de déployer une telle technologie sur l'une de ses voitures. Comme expliqué plus haut, c'est un sujet assez complexe en Europe et les autorités ne semblent pas vouloir autoriser cette fonction pour le moment. Sûrement qu'ils ont comme tout le monde vu les vidéos sur internet montrant certains propriétaires d'une Tesla s'amuser à quitter le poste de conduite pendant que le mode autonome est en place.

Il est vrai que c'est une technologie encore en plein développement mais Tesla semble être le leader dans ce domaine et c'est pour cela que l'Europe pourrait bientôt accepter sa venue. Vous connaissez Elon Musk, il lui arrive souvent de faire le buzz à l'aide d'un simple tweet. C'est donc une nouvelle fois à l'aide de quelques caractères écrits par le patron de Tesla que nous apprenons que la conduite autonome pourrait débarquer en Europe cet été.



Lorsqu'un internaute lui a posé une question pour savoir quand est-ce que cela serait accessible au Canada, Musk lui a simplement répondu "dans quelques mois" et a complété son tweet par "en espérant que cela arrive aussi en Europe cet été".



And hopefully EU this summer — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2021

Effectivement pas la peine de s'emballer, s'il évoque bien l'Europe dans ce tweet, il n'oublie pas d'employer le terme "espérer". Ce qui signifie sûrement que les discussions avec les dirigeants européens sont en très bonne voie mais que rien n'est encore fait.



Si tel était le cas, un propriétaire d'une Tesla en Europe pourrait enfin avoir l'accès à la conduite autonome. Pour rappel, cette fonction est toujours en bêta et n'est pas activée pour tout le monde. Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu'une voiture 100% autonome circule sur nos routes mais en voyant la vitesse à laquelle Tesla avance sur le sujet, il y a fort à parier pour que la marque soit la première à y arriver.