Bientôt une meilleure qualité audio pour les AirPods sur Windows 10

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

Si vous êtes habitués au rythme exceptionnel mis en place par Apple en termes de nouveautés pour son écosystème MacOS, ne soyez pas trop pressé lorsque vous êtes sur Windows. La prochaine grosse mise à jour prévue en fin d'année devrait apporter pas mal de nouveautés dont certaines concernant la qualité audio des appareils connectés en Bluetooth dont les AirPods.

Enfin la prise en charge de l'AAC chez Microsoft ?

Depuis fort longtemps, Microsoft procède chaque année en deux étapes en ce qui concerne les mises à jour de son écosystème. Une première mise à jour a lieu au premier semestre et corrige certains points un peu partout même si visuellement, rien ne change réellement. La deuxième elle, est tout simplement la mise à jour "grand public", celle qui apporte de la nouveauté en termes de fonctionnalités ou de refonte graphique.



Cependant, depuis cette année, Microsoft a inversé son mode de fonctionnement ce qui signifie qu'en 2021, les "gros changements" dont celui-ci seront disponibles en fin d'année et non dans les semaines à venir.



Dans un article de blog paru hier, le géant du web annonce des changements en ce qui concerne le Bluetooth. Premièrement, Microsoft va automatiser la lecture de périphériques audio et l'utilisation du micro sur votre appareil (casque, AirPods...) Concrètement, cela signifie qu'au lieu d'avoir deux sorties audios différentes, il n'y en aura plus qu'une. Une manière de simplifier les réglages et par la même occasion d'augmenter la qualité micro qui jusqu'à maintenant n'est pas à tomber par terre.

Plus besoin de cliquer sur plusieurs points de terminaison audio pour que la voix et le micro de votre casque Bluetooth fonctionnent correctement. Nous n'exposons désormais qu'un seul point de terminaison audio dans l'interface utilisateur et nous basculerons automatiquement vers le bon pour vous pour une expérience transparente. Vous écoutez Spotify et devez ensuite passer un appel Teams? Vous pouvez également désormais contrôler directement le volume de votre casque.



Deuxièmement, Windows 10 devrait enfin prendre en charge l'AAC (Advanced Audio Coding) pour les appareils Bluetooth. Voilà qui devrait offrir une qualité audio supérieure pour les appareils compatibles dont les AirPods lors de l'écoute de musique.

Profitez d'une qualité de streaming audio sans fil de première qualité sur vos écouteurs et haut-parleurs Bluetooth avec le codec AAC. Abréviation de Advanced Audio Codec, AAC est un codec avec perte qui offre un streaming audio de haute qualité dans des fichiers plus petits, idéal pour écouter de la musique en ligne

Pour cette future mise à jour baptisée Sun Valley, Microsoft promet d'autres changements. On note par exemple l'ajout d'un "widget" météo dans la barre inférieure, un menu "démarrer" revisité ou encore un style moderne un peu plus prononcé comme les pages de votre navigateur web arrondis aux extrémités. Le Microsoft Store, lui aussi va subir un changement total et reprendre du poil de la bête.



La suite Office devrait également avoir le droit à de la modernisation avec un changement de calligraphie. S'il est sûr que la police d'écriture "Calibiri" sera remplacée, sa remplaçante n'a pas encore été déterminée. À la bataille on retrouve les styles Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford et Grandview. Vivement la mise à jour que l'on puisse noter les changements même si comme toujours avec Microsoft, il ne faut pas être pressé.