Un bug d'équilibrage de l'audio sur Mac existe depuis bientôt 10 ans !

En général, Apple est réputé pour corriger rapidement les bugs qui peuvent dégrader l'expérience utilisateur sur ses produits. Malheureusement, dans le cas de ce bug, la résolution ne semble jamais arriver ! Depuis près de 10 ans, il y a un bug qui l'équilibrage audio des Mac, cela a été remonté à de nombreuses reprises, mais les développeurs d'Apple ne réagissent pas, un cas extrêmement rare que signale le développeur Fabian sur X.

Quand est-ce qu'Apple va régler ce bug ?

Depuis près d'une décennie, les utilisateurs de Mac sont confrontés à un bug frustrant d'équilibrage audio, qui décale l'audio entre les canaux gauche et droit sans intervention de l'utilisateur. Malgré les signalements répétés et la documentation sur des forums tels que X et Hacker News, Apple n'a pas apporté de correction définitive à ce problème. Fabian, un développeur, a mis en lumière cette négligence d'Apple en révélant qu'il utilise Balance Lock, une application de 2015, pour contourner ce défaut.

Le problème n'est pas nouveau, des discussions sur Stack Exchange remontant à 2013 indiquent que ce bug affecte les Mac depuis 2003, suggérant qu'il persiste depuis plus longtemps que ce que beaucoup imaginaient. Apple a reconnu officiellement le problème en 2012 dans une note de support pour Mac OS X 10.2, mais cette documentation a depuis disparu de leur site, bien qu'elle soit encore accessible via Internet Archive.



Le bug se présente par un décalage audio non souhaité vers le canal gauche ou droit, surtout lors de charges de travail élevées sur le processeur. La seule "solution" proposée par Apple est un ajustement manuel de l'équilibre audio dans les réglages système, une réponse insuffisante qui ne résout pas le problème à la racine.