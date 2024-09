Les appels Discord directement depuis la PS5 bientôt disponible

Discord est sans aucun doute l'application de messagerie qui a la plus forte communauté de gamers dans le monde. Pendant de nombreuses années, le succès de Discord s'est composé qu'avec les joueurs sur PC, mais depuis un certain temps, les joueurs PlayStation et Xbox peuvent rejoindre des conversations vocales sur Discord, cependant, cela ne se fait pas de manière optimale. Pour améliorer l'expérience utilisateur, Discord va lancer directement une intégration sur la PS5.

Plus besoin de transférer un appel Discord depuis un ordinateur ou smartphone

Discord annonce aujourd'hui une grande nouvelle pour les joueurs de PlayStation 5 : la possibilité de rejoindre des appels directement depuis leur console, une nouveauté qui sera disponible dans quelques semaines. Cette fonctionnalité très attendue débutera son déploiement en premier lieu au Japon et dans les autres pays asiatiques, par la suite, elle sera progressivement accessible dans le reste du monde. Cette nouveauté permettra aux joueurs de communiquer facilement pendant leurs sessions de jeux multijoueurs et coopératifs, avec une expérience équivalente à celle des Party PlayStation.

Comment ça fonctionnera ?

Les joueurs pourront initier un appel Discord directement via leur manette sans fil DualSense, en naviguant dans les menus du système PS5, sans avoir besoin de recourir aux applications PC ou mobile. Pour ceux ayant déjà relié leur compte PlayStation Network à Discord, aucune reconnexion ne sera nécessaire.



Pour rejoindre un appel Discord depuis la PS5, les joueurs devront suivre ces étapes simples :

Appuyer sur le bouton PlayStation de la DualSense pour ouvrir le Centre de contrôle et naviguer jusqu'à Game Base. Choisir l'option « Discord » dans Game Base. Sélectionner un serveur et rejoindre un canal vocal.

La possibilité de transférer un appel Discord depuis un ordinateur de bureau ou un smartphone restera également disponible pour ceux qui préfèrent cette méthode.



En plus de discuter, cette nouvelle intégration permettra aux joueurs de partager l’écran de leur jeu en cours sur Discord directement depuis leur PS5. Cette fonctionnalité enrichira encore plus l’expérience de jeu en permettant de partager des moments de gameplay en temps réel.



Pour l'instant, Discord ne donne pas encore d'informations quant à la disponibilité en France, toutefois, on peut s'attendre à un déploiement au cours du mois de juin ou juillet au plus tard.



Source - Communiqué reçu par mail