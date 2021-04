Tales of Monkey Island : les 5 épisodes de retour sur App Store

Alban Martin

Depuis la faillite du studio Telltale Games en 2018, les amateurs de jeux d'aventure narratifs ont perdu de nombreux titres. En effet, la société avait retiré tous ses jeux, et il y en avait un paquet.



En 2019, le groupe LCG Entertainment a annoncé qu'il ressusciterait le nom de Telltale Games avec l'intention de republier le catalogue en fonction des droits sur les différents marchés, sans oublier la sortie de nouveaux projets, y compris la suite tant attendue The Wolf Among Us 2 et l'achèvement de la dernière saison de The Walking Dead. Après avoir publié les séries de Batman, The Wolf Among Us et Puzzle Agent, voici l'intégralité de la série de 5 épisodes Tales of Monkey Island sur iOS.

Tales of Monkey Island est de retour sur iOS !

Pour la petite histoire, Tales of Monkey Island était un projet conjoint entre Telltale et LucasArts, sorti à l'origine pour PC et Nintendo Wii en 2009. Il suit bien évidemment toujours les aventures de Guybrush Threepwood et conserve l'essence des jeux classiques de Monkey Island des années 90 tout en amenant une plastique plus moderne. Il aura fallu attendre la fin de l'année 2010 pour voir les jeux Tales of Monkey Island faire leur chemin vers l'iPad, avec des versions iPhone distinctes dans les années qui ont suivi. Justement, ce point est assez délicat car les versions HD dédiées à l'iPad n'ont pas été ressuscitées, ce sont les jeux iPhone qui ont été transformés en binaire universels. Ils prennent donc en charge les téléphones et les tablettes, mais il faudra repayer si vous aviez uniquement la version iPad de l'époque. Dommage.

Si tel est le cas, sachez que l'éditeur propose les 5 épisodes à prix réduit dans un bundle vendu 15€ au lieu de 25€. Pour information, les nouvelles versions prennent en charge les tailles d'écran des iPhone et iPad récents, c'est à peu près le seul changement.



Voici le synopsis du premier épisode :

En dépouillant le méchant pirate LeChuck de son mojo démoniaque, Guybrush Threepwood infecte par inadvertance toute la Caraïbe avec le vaudou de son archi-démon. Guybrush doit arrêter une mystérieuse vérole qui transforme les boucaniers en monstres pirates indisciplinés !

Pour ceux qui n'auraient jamais joué à la saga, il s'agit d'un jeu d'aventure de type point & click avec un scénario captivant, profond et des personnages attachants et bourrés d'humour. C'est d'ailleurs ce dernier point qui a fait la renommé de Tales of Monkey Island. Et la version mobile propose un gameplay simplifié avec des gestes à un et deux doigts.

Télécharger Tales of Monkey Island Ep 1 à 5,49 €