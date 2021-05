Comme Apple, Valve est attaqué en justice pour sa commission de 30% sur Steam

Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Depuis que l'affaire Apple VS Epic Games a fait a Une des médias, de plus en plus d'éditeurs osent s'exprimer face à la commission de 30% des stores. Aujourd'hui, Valve est concerné par une plainte pour sa commission sur le Steam Store.

Une commission injuste

Ce n'est pas toujours simple quand on est un développeur (ou un éditeur de jeu) de se voir taxer de 30% à chaque vente. La société Wolfire Games vient d'exprimer son ras de bol dans une plainte, l'éditeur dénonce une commission abusive et complètement en dehors de la réalité sur Steam.

L'éditeur passe par la boutique de Valve pour vendre ses jeux et atteindre un grand nombre de joueurs sur PC. Wolfire Games explique ne plus pouvoir continuer avec une commission aussi élevée et assure que Valve abuse de sa position sur le marché pour se réserver une belle commission :

Valve abuse de son pouvoir sur le marché pour faire en sorte que les éditeurs de jeux n’aient d’autre choix que de vendre la plupart de leurs créations sur le Steam Store, où ils sont soumis à une commission de 30%

Est-ce que cette plainte a des chances d'aboutir ?

C'est difficile à dire puisque contrairement à iOS, un utilisateur sur PC peut accéder à d'autres boutiques de jeux, on pense notamment à l'Epic Games Store, Origin, Battle.net, Gog.com... Beaucoup proposent une commission moins élevée, mais pas avec le même nombre de visiteurs que sur Steam. Finalement, même si le jeu est bien mis en avant, il y aura moins de téléchargement que sur le Steam Store.



Alors certes, la commission de la boutique de Valve est élevée, mais derrière le potentiel de téléchargement est plus important (dû à la plus grosse fréquentation) et en plus il n'y a aucune position de monopole.

Pour contrer cet argument auquel Wolfire Games va forcément avoir le droit lors du procès, l'éditeur explique dans la plainte que s'il n'y a pas de monopole de Valve, il y a quand même une force impressionnante de Steam sur le marché de ventes de jeux vidéos numériques, au point que la majorité des concurrents sont à moins de 10% de part de marché :

L'échec de ces entreprises à concurrencer de manière significative la plate-forme de jeu Steam montre qu'il est pratiquement impossible, en tant que question économique, de concurrencer la plate-forme de jeu Steam. La plate-forme de jeu Steam a une domination bien cimentée sur le marché des plates-formes de jeux de bureau pour PC, et compte tenu de ses effets de réseau uniques et forts, il est peu probable que cela change.

Ce nouveau procès pourrait motiver d'autres sociétés et développeurs indépendants à venir contester les commissions "abusives" qu'on retrouve sur de nombreuses plateformes comme l'App Store, le Google Play Store, Steam Store...

Epic Games peut maintenant se voir comme un courageux chevalier qui a engagé le combat face aux géants et leurs commissions de 30%.





Télécharger l'app gratuite Steam Mobile