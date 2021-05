Le procès contre Epic révèle que Steve Jobs parlait de "Fecebook"

De nouveaux documents mis au jour dans le cadre de la bataille juridique entre Apple contre Epic offrent des détails intéressants sur l'histoire de la relation entre Facebook et la firme de Cupertino. Les documents, révélés par Epic Games et repérés pour la première fois par CNBC, montrent que la relation entre Apple et Facebook est tendue depuis 2011.



À peu près à la même époque, Facebook n'avait pas encore publié une application dédiée pour l'iPad, qui a fait ses débuts en 2010. Scott Forstall d'Apple, alors chef des logiciels de la société, a envoyé un e-mail à Phil Schiller et Steve Jobs concernant une réunion qu'il a eue avec Mark Zuckerberg pour amener Facebook sur l'iPad.

Pas d'applications dans la version iPad de Facebook

Au cœur des préoccupations de Facebook, on trouvait le fait qu'Apple ne permettrait pas à l'application Facebook pour iPad d'inclure des «applications intégrées». Forstall a écrit :

Je viens de discuter avec Mark de la manière dont ils ne devraient pas inclure d'applications intégrées dans l'application iPad de Facebook - ni dans une vue Web intégrée ni en tant que répertoire de liens qui redirigeraient vers Safari.



Sans surprise, il n'était pas satisfait de cela car il considère ces applications comme faisant partie de «toute l'expérience Facebook» et n'est pas sûr qu'elles devraient créer une application iPad sans elles. Tout fonctionne dans Safari, il hésite donc à pousser les gens vers une application native avec moins de fonctionnalités, même si l'application native est meilleure pour les fonctionnalités d'applications non tierces.

Zuckerberg a suggéré quelques compromis à Forstall :

Ne pas inclure de répertoire d'applications dans l'application Facebook, de liens ou autre

Ne pas exécuter d'applications tierces dans la vue Web intégrée

Autoriser les publications des utilisateurs dans le fil d'actualités liées aux applications

En appuyant sur l'un de ces liens liés à l'application, (1) basculerait rapidement vers une application native s'il en existe une et que l'utilisateur l'a installée, (2) amènerait l'utilisateur à l'App Store si une application native existe et que l'utilisateur ne l'a pas installée, (3) lien vers Safari sinon

"Je pense que tout cela est raisonnable, à l'exception possible du n°3", a écrit Forstall dans l'e-mail. Steve Jobs a répondu et a écrit: "Je suis d'accord - si nous éliminons la troisième proposition de Fecebook, cela semble raisonnable." Notez l'orthographe de Facebook par l'ancien patron qui semble être plutôt moqueur.

Quelques jours plus tard, Forstall a fait un rapport et a déclaré que Zuckerberg n’appréciait pas la contre-proposition d’Apple. CNBC explique en outre que Phil Schiller, qui était à la tête du marketing d’Apple jusqu’à l’année dernière et qui dirige le comité exécutif d’examen des applications, a résumé la position d’Apple :

Je ne vois pas pourquoi nous voulons faire cela. Toutes ces applications ne seront pas natives, elles n'auront pas de relation ou de licence avec nous, nous ne les examinerons pas, elles n'utiliseront pas nos API ou nos outils, elles n'utiliseront pas nos magasins, etc.

Lorsque l'application iPad de Facebook a finalement été lancée, elle avait été autorisée parce qu'elle ne prenait pas en charge sa propre monnaie sur iOS pour des applications comme Farmville - un compromis dans le sens de ce que les dirigeants d'Apple avaient exigé.



Et bien sûr, la relation entre Facebook et Apple ne s’est pas du tout améliorée depuis 2011. Les deux sociétés sont actuellement engagées dans une bataille acharnée concernant l’intérêt d’Apple pour la confidentialité des utilisateurs. Facebook a également reproché à Apple de ne pas lui avoir permis de proposer son application de jeu sur l'App Store. Des rapports récents ont également indiqué que Facebook réfléchissait à la possibilité de lancer son propre procès antitrust contre Apple.