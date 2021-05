xCloud : Xbox veut le proposer sur PS5 et Switch

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Alors qu'on sait que Microsoft travaille sur la venue de son projet xCloud sur nos appareils iOS, freinée par la politique d'Apple de plus en plus strict, le géant américain continue de mettre à jour son catalogue et ses diverses déclarations pour l'avenir du service.



Cette fois, c'est l'opposition entre Apple et Epic Games qui en dévoile un peu plus sur les plans de Xbox : un échange d'email a été publié et nous apprend que Microsoft souhaiterait proposer son outil de streaming sur les consoles de ses concurrents.

Xbox aimerait voir xCloud sur PS5 et Switch

Décidément, le feuilleton de la bataille juridique entre Apple et Epic Games est fort intéressant, et nous permet d'avoir un visuel sur des informations qui étaient, jusque là, confidentielles. Après la divulgation des chiffres impressionnants autour de Fortnite, c'est Microsoft et son service de jeu en ligne qui arrive sur le devant de la scène.



Un mail échangé entre Phil Spencer, le patron de Xbox, et Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a été montré hier. Dans ce dernier, Phil évoque la possibilité de voir xCloud sur les consoles concurrentes :

Je voulais te dire que j’ai bien noté ton point de vue sur xCloud pour les autres consoles (et je n’ai pas abandonné).

Quand on sait que Nintendo est fermement opposé à l'arrivée de services de streaming, on ne voit pas comment Microsoft pourrait faire...



