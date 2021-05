AirTags : des mesures anti-harcèlement insuffisantes ?

Apple vient de se lancer dans un marché sur lequel on l'attendait depuis plusieurs années maintenant à savoir les traqueurs GPS. Prévu à la base pour retrouver certains objets, cette petite balise nommée AirTag peut également être utilisée pour du harcèlement malgré les efforts d'Apple en matière de sécurité.

Les AirTags sont-ils si bien sécurisés ?

Si l'AirTag est censé être facile à trouver dans la nature, il n'y a aucun souci à le trouver sur le web. Depuis sa mise en vente il y a quelques jours, il ne cesse de faire parler de lui et d'attirer l'attention en attendant l'arrivée des autres produits présentés au Spring Loaded en fin de mois.



Si son design et ses fonctionnalités ont bien évidemment été les premiers points à être testés, les soucis autour de celui-ci n'ont pas mis longtemps à pointer le bout de leur nez. Le PDG de Tile (concurrent direct) a crié à l'anti-concurrence, certains revendeurs australiens les ont retirés de la vente car ils ne respectaient pas une loi en vigueur dans le pays mais ce n'est pas tout.



Comme nous vous l'avons expliqué il y a une semaine, même si Apple a essayé de mettre en place un système pour éviter de traquer les personnes et les animaux, il existe tout de même certains cas plus complexes. Par exemple une personne vivant chez vous avec un smartphone Android ne sera jamais alerté sur le fait que vous avez glissé un Airtag dans son sac ou sa veste, non seulement car seul l'iPhone peut le faire (alerter) mais surtout parce qu'elle revient auprès de vous chaque soir. Ce qui fait que l'AirTag ne sonne jamais pour prévenir qu'il est perdu car il faut qu'il soit éloigné de vous plus de trois jours consécutifs.



C'est justement sur ce point que Geoffrey Fowler du Washington Post a souhaité revenir et alerter. Selon lui, les AirTags peuvent parfois être utilisés pour du harcèlement secret. Pour ce faire, il s'est mis en situation avec un collègue à lui et en a conclu après plusieurs tests que malgré la sécurité mise en place par Apple, il est possible de se faire "harceler" (suivre) à cause de cet objet.

Pour ce qui est de cette fameuse fonction de sonnerie s'il est éloigné depuis plus de trois jours de vous, Fowler déclare que l'AirTag émet un son durant seulement 15 secondes à hauteur de 60 décibels, ce qui n'est pas très élevé. Il suffit que vous soyez en voiture avec la musique à fond à ce moment-là et vous ne l'entendrez pas.



Cette petite sonnerie d'une quinzaine de secondes ne recommence que plusieurs heures plus tard et il a d'ailleurs noté qu'il est très facile d'étouffer le son de celui-ci en le plaçant tout simplement dans une boîte ou sous un siège...

J'ai reçu plusieurs alertes depuis l'AirTag caché et sur mon ‌iPhone‌. Mais il n'a pas été difficile de trouver des moyens pour qu'un partenaire abusif puisse contourner les systèmes d'Apple. Pour n'en nommer qu'un, l'alarme sonore n'a sonné qu'après trois jours puis il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de 15 secondes de léger gazouillis. Et un autre, alors qu'un ‌iPhone‌ m'a alerté qu'un AirTag inconnu se déplaçait avec moi, des avertissements similaires ne sont pas disponibles pour environ la moitié des Américains qui utilisent des téléphones Android.

Kaiann Drance, vice-présidente du marketing iPhone/Apple a déclaré au Washington Post que le système du AirTag est intelligent/réglable et peut donc être amélioré et renforcé dans les mois et années à venir. Même si Apple a déjà fait du bon boulot en matière de sécurité pour ce produit afin qu'il ne devienne pas dangereux, il faut tout de même constater qu'il y a encore certaines failles. À voir comment la Pomme va gérer ce problème à l'avenir mais espérons que cela soit fait avant qu'une histoire dramatique soit relatée à cause des AirTags.