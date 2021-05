Apple souhaite améliorer Face ID lorsqu'on porte un masque

Comme n'importe quelle technologie, il n'y a pas de doutes sur le fait que Face ID va s'améliorer un jour où l'autre. Quoi qu'il en soit, ce nouveau brevet permet simplement de confirmer qu'Apple travaille bien dessus au cas où l'on en doutait.

Face ID 2.0

La technologie d'Apple nommée Face ID est tout simplement spectaculaire et en avance sur son temps. Disponible depuis bientôt quatre ans, elle permet non seulement de déverrouiller son iPhone/iPad mais également de payer sur internet ou via Apple Pay en toute sécurité.



Une technologie qu'aucun concurrent n'a réussi à reproduire et qui ne possède que des avantages, du moins c'est ce que l'on croyait avant 2020. Depuis plus d'un an, une pandémie mondiale a envahi nos pays et nous oblige encore à l'heure actuelle de porter un masque lorsque l'on se rend à l'extérieur de chez nous.



Une situation qui touche tout le monde et qui s'est donc retrouvé incompatible avec Face ID. Étant donné que la technologie d'Apple s'enclenche lorsqu'elle a accès à tout votre visage, elle devient quasi inutile lorsque vous portez un masque.

La plupart des utilisateurs se sont donc plaint de cette situation très embêtante au quotidien et Apple a trouvé la parade pour certains en attendant. Depuis iOS 14.5, si vous possédez une Apple Watch au poignet, il est possible de déverrouiller votre iPhone même masqué.



Mais cette fonction ne concerne qu'une catégorie de personne et Apple en a bien conscience. Voilà pourquoi un nouveau brevet nous apprend qu'Apple travaille sur l'amélioration de la reconnaissance faciale afin de réussir à vous identifier même lorsque quelque chose cache la moitié de votre visage.



Toujours via l'US Patent & Trademark Office, nous en apprenons plus sur ce sujet. Comme à chaque fois avec un brevet, les explications sont assez complexes et je vous épargne les détails pour rester focaliser sur l'objectif final.

Dans ce brevet, on apprend qu'Apple travaille au niveau du maillage (mapping) faciale, à savoir tous les petits points infrarouges qui détectent les surfaces de votre visage pour comprendre qui vous êtes. Pour faire simple, Apple souhaite que sa technologie réussisse de manière sécurisée à vous reconnaître sans avoir besoin d'utiliser toutes les surfaces comme actuellement.

On peut donc imaginer que dans les années à venir, Face ID sera capable de détecter votre visage même si la moitié de celui-ci est caché. Si l'encoche pouvait également se placer sous l'écran, le combo serait parfait. Plus qu'à patienter et laisser la technologie mûrir.



Nul doute qu'Apple n'a pas attendu la pandémie pour tenter d'améliorer la technologie Face ID mais il y a fort à parier pour que celle-ci ait accéléré les choses. Preuve en est le déverrouillage Face ID/Apple Watch qui n'aurait sûrement pas vu le jour en 2021 (peut-être même jamais) si le Covid-19 n'existait pas. On se serait bien passé du Covid en revanche...