Apple TV+ : la nouvelle série "Hello Tomorrow !" avec Billy Crudup vient d'être commandée

Il y a 2 heures

Julien Russo

Apple continue d'organiser les nouvelles arrivées de séries, films et documentaires dans le catalogue d'Apple TV+. Pour la deuxième fois, le géant californien va collaborer avec Billy Cudrup, l'acteur qui jouait le patron de la chaîne dans la série The Morning Show. Apple vient d'effectuer une commande pour diffuser en exclusivité la série Hello Tomorrow !

Une première saison de 10 épisodes

Écrit par Amit Bhalla et Lucas Jansen, Hello Tomorrow ! est une série qui se déroule dans un monde rétro-futur. Vous suivez une équipe de vendeurs sur le terrain qui vendent des multipropriétés lunaires. Billy Cudrup (qui interprète Jack) est le vendeur "star", c'est celui qui a de l'expérience, qui sait parler au client et qui déborde d'ambition. Le genre de personne qui peut motiver toute une équipe et emmener les nouveaux vendeurs vers des sommets !

Cependant, si Jack paraît être le vendeur parfait, il possède aussi son petit côté sombre qui se révèlera dans les épisodes de la première saison.

Apple a commandé 10 épisodes à MRC Television, il s'agit d'un studio réputé pour des séries populaires comme Ozark sur Netflix, The Great sur Hulu ou encore The Terminal List sur Amazon Prime Vidéo.

Il n'y a pour l'instant aucune date de sortie sur Apple TV+, mais nous devrions avoir la bande-annonce et quelques détails supplémentaires prochainement !



Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur tv.apple.com. Évidemment, vous retrouvez aussi l'application sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV.