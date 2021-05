Frostpunk Mobile de 11 bit studios annoncé pour iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Les créateurs de This War of Mine, 11 bit studios, ont également à leur actif le très intéressant Frostpunk. Il s'agit d'une expérience de survie dans un jeu de construction de ville où vous jouez le rôle de leader au XIXe siècle. Votre objectif est d'essayer de construire et de maintenir une ville tout en gérant les ressources, en faisant des choix, en explorant et plus encore à travers diverses scènes d'histoire.

Frostpunk a été initialement publié en 2018 sur les plates-formes PC avant d'être proposé dans une version PS4 et Xbox One un an plus tard, suivie d'une version macOS il y a quelques mois. Aujourd'hui, NetEase a révélé un partenariat avec des studios 11 bits pour porter Frostpunk sur des plates-formes mobiles en tant que Frostpunk Mobile. Regardez la vidéo trailer de la version console de Frostpunk ci-dessous qui a été vendu à plus de 3 millions de joueurs :

Après "This War of Mine", place à "Frostpunk Mobile"

Frostpunk Mobile arrivera plus tard cette année et vise à apporter le gameplay caractéristique du jeu PC / consoles aux plates-formes iOS et Android avec quelques nouvelles fonctionnalités telles que Aventure Rogue-like, Droit et Guilde, Station de sauvetage d'animaux rares et Développement du personnage. NetEase veut que ce soit un jeu immersif lorsqu'il arrivera dans le monde entier et en dévoilera plus le 20 mai prochain.



Pour ceux qui n'ont pas joué à Frostpunk, il reprend l'ambiance traumatisante de This War of Mine pour la transposer à l'échelle d'une ville entière. Avec un gameplay simple mais complet, et une patte artistique de très haute volée, Frostpunk se rapproche d'un Tropico dans l'esprit mais avec toujours ce côté dépressif et violent. C'est beau, prenant et réaliste.

Frostpunk Mobile est toujours en développement d'après l'éditeur, mais nul doute que la fin est proche. En attendant, n'hésitez pas à (re)découvrir le titre précédent :

Télécharger This War of Mine à 14,99 €