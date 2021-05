N-Plus : futur espace en ligne dédié à l'actualité Netflix

Netflix est déjà connu à travers toute la planète mais cela ne l'empêche pas de réfléchir à comment attirer toujours plus de clients. Voilà pourquoi un futur site web du nom de N-Plus pourrait voir le jour avec comme principal objectif, attirer une nouvelle clientèle. Explications.

N-Plus : un site web made in Netflix ?

À l'heure actuelle, Netflix est le leader mondial du streaming vidéo et compte bien le rester. Pour ce faire, rien de mieux que de proposer un maximum de contenu et surtout une multitude de contenus originaux afin de laisser la concurrence dans le rétroviseur.



L'un des atouts majeurs pour continuer à prospérer est bien évidemment la publicité et l'une des idées parues récemment suggère la mise en place d'un site web baptisé N-Plus. C'est grâce à une enquête envoyée à plusieurs utilisateurs que Netflix a demandé l'avis aux concernés sur la mise en place d'un futur site de ce genre.



Via cette page internet, il serait possible pour les abonnés de retrouver un maximum d'informations sur les films/séries disponibles sur Netflix. Afin que le projet soit complet, il se pourrait également que des podcasts, des guides pratiques ou encore des listes de lecture personnalisées par certains utilisateurs soient mis en place.

Si N-Plus voyait le jour, cela permettrait également aux non-abonnés de se rendre dessus pour consulter les programmes disponibles sur Netflix et ainsi les inciter à s'abonner. Même si seules les bandes-annonces seraient accessibles pour cette partie des utilisateurs. Une manière très intelligente de mettre en avant son catalogue.



Rien de plus à ajouter sur ce projet pour le moment mais le fait que Netflix interroge plusieurs de ces clients sur cette idée indique clairement que le projet pourrait voir le jour. Il est tout de même important de rappeler également que Netflix procède souvent de la sorte et qu'à l'inverse, cela ne confirme pas que N-Plus sera forcément créé.

Dans un marché ou la concurrence est de plus en plus rude, il est bon de voir que les plateformes se démènent pour tenter de rester devant les autres et avoir la plus grosse part du gâteau. Un avantage surtout profitable à nous les utilisateurs et on ne s'en plaindra pas.

