La saison 2 de Mythic Quest est disponible sur Apple TV+

Il y a 53 min

Medhi Naitmazi

Comme chaque vendredi ou presque, Apple TV+ s'enrichit. Cette fois, c'est la saison 2 de Mythic Quest qui débarque sur le service de streaming de la firme de Cupertino après un joli succès l'an dernier.

Le retour de Mythic Quest chez Apple

"Mythic Quest" a été l'une des premières séries à être disponible sur Apple TV+, et propose de suivre une équipe de développeurs de jeux vidéo qui doivent créer un jeu de rôle multijoueur en ligne très populaire similaire à World of Warcraft. La série a été créée par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur la série "It's Always Sunny in Philadelphia".



Tout aussi drôle que la première saison, les nouveaux épisodes de la saison 2 de "Mythic Quest" explorent davantage les relations entre les collègues d'une société de création de jeux. Après une paire d'épisodes "spéciaux" entre les deux qui ont amené la série hors des sentiers battus, la deuxième saison proprement semble bien partie pour être tout aussi drôle que la première avec un accent encore plus fort sur l'humour "geek".



Pour ceux qui les ont raté, les épisodes spéciaux ont parlé de quarantaine en référence à la pandémie actuelle avec notamment FaceTime en star et l'utilisation de 16 écrans différents en simultané, mais également du retour au bureau avec une fête costumée.

La saison 2 démarre

Maintenant, Mythic Quest est de retour pour nous conter la suite des aventures de cette équipe pas comme les autres.



Ian (Rob McElhenney) et Poppy (Charlotte Nicdao) s'adaptent à leur nouveau statut de co-directeurs créatifs, avec l'arrogance d'Ian et le névrosisme et le désordre de Poppy qui s'affrontent fréquemment. L'intrigue principale concerne l'entreprise qui poursuit une expansion de son jeu et les deux dirigeants ayant des désaccords occasionnels.



Le premier épisode démarre fort avec Poppy qui rêve de son associé, mais ce n'est pas la seule dans ce cas... Mythic Quest saison 2 est disponible dès maintenant sur iPhone, iPad, iPod, Mac, Apple TV, PlayStation, Xbox et télévisions connectées pour les abonnés au service.