Ubisoft annonce un jeu mobile dans l'univers de The Division

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

2



Ubisoft a eu la bonne idée de miser sur le romancier Tom Clancy pour sortir des jeux vidéo tirés de ses livres, proposant ainsi un véritable univers aux joueurs. On retrouve notamment Rainbow Six, Splinter Cell, mais également le dernier en date : The Division. Celui-ci a vu le jour en 2016 sur consoles et PC avec des retours excellents de la part des gamers.

Depuis, Ubisoft a lancé un second opus, qui a battu de nombreux records de la firme et qui a accueilli également un mode multijoueur. Aujourd'hui, le studio a dévoilé son plan d'action pour le futur de la série : outre du nouveau contenu pour The Division 2, on aura le droit à un free-to-play du nom de Tom Clancy's The Division Heartland, mais également à un jeu sur mobiles.

Ubisoft fait le plein de nouveautés pour The Division

En 2019, nous apprenions qu'un accord avait été signé entre Ubisoft et Netflix dans le cadre de la création d'un film The Division, avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain en têtes d'affiche. Si la date de sortie n'est pas encore connue, on sait désormais que cette arrivée devrait s'accompagner d'un free-to-play du nom de The Division: Heartland.



Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC pour une sortie prévue en 2022 et « offrira une nouvelle perspective sur l'univers dans un nouveau cadre ». Mais, ce qui nous intéresse, c'est que le studio a également annoncé l'arrivée prochaine d'un jeu mobile, sans en donner les détails.



À retenir que Ubisoft sera présent à l'E3 2021, qui débute le 12 juin prochain.