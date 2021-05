Arc The Lad R de Sony débarque sur mobile !

Sony l'avait annoncé, voici un nouveau portage de jeu console sur nos mobiles. Le dernier opus du nippon s'appelle Arc The Lad R, un RPG qui a d'abord été lancé au Japon avant d'arriver chez nous. Et curieusement, malgré un accueil peu chaleureux dans son pays natal, Arc The Lad R débarque quand même sur le vieux Continent. Et vous êtes les premiers au courant.

Un pari risqué donc pour la firme, qui va tenter de séduire les joueurs à l'international. Voici le trailer vidéo :

Arc The Lad R : un nouveau jeu sur iOS et Android

Arc the Lad R combine des éléments de combat tactique, d'aventure et de jeu de rôle pour transmettre l'expérience de jeu unique des SRPG japonais classiques. En utilisant stratégiquement les compétences exclusives des héros et en leur ordonnant d'attaquer de l'avant, du côté ou de l'arrière de l'ennemi, vous accumulez progressivement des avantages jusqu'à ce que la victoire soit scellée !

Le jeu mobile est bien évidemment basé sur la franchise Arc the Lad de Sony qui a fait ses débuts au Japon en 1995 sur la PS1. Il s'agit d'un titre assez proche de Final Fantasy Tactics de par son système de combats au tour par tour et des déplacements case par case. On peut faire évoluer ses personnages, améliorer ses armes et recruter ses équipiers aux aptitudes diverses.



Le gameplay a été simplifié pour permettre de tout contrôler par des taps et des glissements sur l'écran, histoire de se concentrer sur l'essentiel. Arc The Lad R est très accessible, mais reste à voir sur la durée si le modèle économique free-to-play n'est pas déséquilibré pour les joueurs qui ne payent pas, ou peu.



Pour être tout à fait complet, sachez que les développeurs ont prévu des évènements et des héros saisonniers, ainsi que la possibilité d'affronter d'autres joueurs dans des arènes PvP. Une manière de renouveler l'intérêt avec des joueurs très volatiles de nos jours.



PS : si vous avez un Android, le jeu est également disponible sur le Play Store.

