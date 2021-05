Apple Car : une dose de réalité augmentée dans le pare-brise ?

Julien Russo

Apple a déjà déposé un grand nombre de brevets pour protéger les innovations de sa future voiture électrique et connectée. L'une des dernières avancées brevetées concerne l'intégration d'un affichage en réalité augmentée directement sur le pare-brise. Les informations pourront être visibles en roulant, comme à l'arrêt.

Des informations qui aideront le conducteur

Quand on regarde le registre de l'USPTO avec les nombreux brevets qui ont été déposés par Apple, on peut déjà se dire que le géant californien est bien avancé sur ce projet et continue chaque jour la progression qui a commencé il y a déjà bien longtemps.



La dernière innovation protégée concerne l'affichage en réalité augmentée d'informations sur le pare-brise. Déjà utilisé chez certains constructeurs automobiles, Apple voudrait proposer la même chose sur son Apple Car.

Le conducteur pourrait avoir des informations clés comme : la vitesse du véhicule, la direction à prendre (des informations venant d'Apple Plans), les conditions de circulations et d'autres données comme l'heure, la date...



On imagine même qu'Apple pourrait aller jusqu'à ajouter des informations venant d'iOS comme la notification d'un message non lu, le journal d'appel de l'iPhone, la météo... Attention tout de même à ne pas perturber la concentration du conducteur. Les informations non routières pourraient par exemple s'afficher en conduite autonome ou pendant que le véhicule est à l'arrêt, des moments où le risque d'accident est nettement moins élevé.

Voici le résumé du brevet :

L'affichage de réalité augmentée peut inclure un indicateur de la vitesse du véhicule qui est positionné spatialement en fonction de la vitesse du véhicule par rapport à la limite de vitesse locale. L'affichage de réalité augmentée peut comprendre des éléments d'affichage qui se conforment aux objets de l'environnement et peuvent masquer et remplacer le contenu affiché sur les objets.



L'affichage de réalité augmentée peut inclure des éléments d'affichage qui indiquent une position d'objets environnementaux qui sont masqués de la perception directe à travers la surface transparente. L'affichage de réalité augmentée peut comprendre des éléments d'affichage qui simulent un ou plusieurs objets environnementaux particuliers dans l'environnement, sur la base du suivi des performances de conduite manuelle du véhicule par un conducteur. L'affichage de réalité augmentée peut inclure des éléments d'affichage qui identifient des objets environnementaux et des zones particulières dans l'environnement.

D'après l'analyste Daniel Ives du cabinet Wedbush, Apple pourrait révéler des informations inédites autour de son projet Apple Car dès cette année. Ives pense qu'Apple commercialisera sa voiture dès 2025, selon ses propos, le projet n'étant pas encore assez mature, il est impossible qu'une Apple Car sorte avant.



