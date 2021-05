Epic Games admet chercher la croissance via iOS et Android

William Teixeira

Dans quelques mois, ça fera déjà un an que le jeu Fortnite a été supprimé de l'App Store et du Google Play Store. Si cette annonce a été catastrophique pour les joueurs, elle a eu un grave impact dans les objectifs que s'était fixés Epic Games.

Epic comptait sur une continuité de la croissance grâce à l'application sur mobile

Selon une déclaration de Matthew Weissinger, le directeur marketing d'Epic Games, la suppression de Fortnite sur iOS et Android a été un coup dur pour l'entreprise.

La raison principale avancée est qu'Epic comptait beaucoup sur la version mobile pour prolonger la croissance qui est arrivé à maturité sur PC, PlayStation et Xbox.



Avec une présence sur les smartphones, Epic Games pouvait atteindre plus facilement de nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément de configuration sur leur PC pour jouer ou même de consoles à leur domicile.

L'interdiction de Fortnite sur l'App Store et le Google Play Store a interrompu la stratégie qu'avait commencé Epic Games, ça a aussi été une perte de joueurs qui sont restés sur la deuxième saison du second chapitre. L'éditeur ne peut pas mettre à jour son app étant donné que l'application n'est plus existante.

Il se pourrait donc que ce dépôt de plainte envers Apple et Google soit le résultat d'une frustration, surtout que Fortnite commençait à se faire un nom et une certaine popularité sur iPhone et sur les smartphones sous Android.



Les revenus chaque trimestre était en progression et la communauté toujours plus importante sur les serveurs mobiles, selon les avocats d'Epic plus de 2,86 milliards d'heures de jeux étaient cumulées sur la version mobile de Fortnite. Ça montre l'incroyable influence qu'avait Epic Games sur l'App Store, peu de jeux peuvent se vanter d'une telle performance !