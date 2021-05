Chipolo ONE Spot : un concurrent noir et moins cher du AirTag

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir



La marque Chipolo, spécialisée dans les traqueurs Bluetooth s'apprête à sortir un tout nouveau traqueur surnommé ONE Spot. Celui-ci est censé venir concurrencer l'AirTag en possédant pratiquement les mêmes fonctionnalités.

Chipolo ONE SPOT : la version noire du traqueur

Depuis qu'Apple a lancé les AirTags et ouvert son réseau Find My (Localiser) à tous les autres constructeurs, les traqueurs Bluetooth ont la cote auprès du grand public. Entre les possibles dangers autour de la localisation d'un AirTag et le PDG de Tile qui crie à l’anti-concurrence, il y a de quoi faire.



Mais ce n'est pas tout, les autres concurrents se manifestent également et c'est le cas de la marque Chipolo. Présente depuis pas mal de temps dans le domaine, elle revient avec un nouveau modèle baptisé ONE Spot. Pour faire court, c'est un petit traqueur Bluetooth qui sait tout faire comme l'AirTag mis à part la fonction de recherche précise à proximité mais avec un petit trou en plus et un prix légèrement inférieur.

De plus, étant donné qu'il est compatible avec le réseau d'Apple, il est donc détectable comme les AirTags ce qui est un gros avantage. Comme son concurrent équipé d'une pomme, les millions d'iPhone peuvent le localiser et vous donner son emplacement s'il est perdu.



Vendu au prix de 30 € l'unité ou 100 € les quatre, ce Chipolo ONE Spot a tout pour séduire surtout depuis qu'il est compatible Find My même si son nom est moins sexy que le traqueur d'Apple on vous l'accorde.



Chipolo n'est pas nouveau dans le secteur puisque nous vous en parlions déjà il y a plus de 5 ans. Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles avec une livraison estimée cet été. Et on le trouvera également sur Amazon avec le reste de la gamme Chipolo.