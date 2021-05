Sorties jeux : The Sense Point, Burger Bistro Story, Arc The Lad R

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Sense Point, Burger Bistro Story, Arc The Lad R.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Sense Point (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 1,7 Go, iOS 13.0, Mikhail Ichshenko) Rejoignez Sen et son ami Po à travers leur aventure sur une île spatiale, résolvant des énigmes pour en savoir plus sur les origines mystérieuses qu'ils appellent maintenant chez eux.



Aujourd'hui, c'est donc le premier chapitre du jeu The Sense Point qu'il est possible de découvrir sur l'App Store, et il mérite une attention bien particulière. Entièrement designé à la main, notamment grâce à des animations image par image à la pâte à modeler, le jeu possède un certain charme. De plus, les énigmes et l'ambiance semblent plaire aux joueurs, au sein d'une mystérieuse planète qui va vous mettre face à des énigmes.



Attention tout de même, le jeu semble difficile à vaincre, et le créateur propose un achat intégré pour débloquer une solution. L'autre achat intégré, à 5,49€, permet de débloquer la totalité du jeu puisque seul le premier chapitre est disponible gratuitement.



The Revived Throne (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 161 Mo, iOS 9.0, 浩 曹) The Revived Throne

Avec le pouvoir des morts, revendiquez la place qui vous revient sur votre trône, capturez les ennemis méprisables, signez des contrats avec d'autres seigneurs, menez des batailles épiques et détruisez tous ceux qui se dressent sur votre chemin.



Planet Gravity - Newtons law (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.01, 78 Mo, iOS 11.0, Waterpower Technology) "Planet Gravity" est un jeu de physique. Nous simulons des astéroïdes survolant l'espace. Et créons le système solaire étape par étape.



Block Sort Fantasy (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 215 Mo, iOS 11.0, Riaan Jonker) Ce jeu s'adresse à tous les amateurs de fantaisie. Block Sort Fantasy est un jeu de puzzle amusant. Triez les blocs en fonction de leur couleur afin que tous les mêmes blocs de couleur soient dans le même conteneur.



Comment jouer:

- Appuyez sur le conteneur pour sélectionner le bloc supérieur

Arc The Lad R (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.13.14, 2,4 Go, iOS 9.0, Boltrend Games) Arc the Lad R combine des éléments de combat tactique, d'aventure et de jeu de rôle pour transmettre l'expérience de jeu unique des SRPG japonais classiques. En utilisant stratégiquement les compétences exclusives des héros et en leur ordonnant d'attaquer de l'avant, du côté ou de l'arrière de l'ennemi, vous accumulez progressivement des avantages jusqu'à ce que la victoire soit scellée !



Le jeu mobile est bien évidemment basé sur la franchise Arc the Lad de Sony qui a fait ses débuts au Japon en 1995 sur la PS1. Il s'agit d'un titre assez proche de Final Fantasy Tactics de par son système de combats au tour par tour et des déplacements case par case. On peut faire évoluer ses personnages, améliorer ses armes et recruter ses équipiers aux aptitudes diverses.



Le gameplay a été simplifié pour permettre de tout contrôler par des taps et des glissements sur l'écran, histoire de se concentrer sur l'essentiel. Arc The Lad R est très accessible, mais reste à voir sur la durée si le modèle économique free-to-play n'est pas déséquilibré pour les joueurs qui ne payent pas, ou peu.



Pour être tout à fait complet, sachez que les développeurs ont prévu des évènements et des héros saisonniers, ainsi que la possibilité d'affronter d'autres joueurs dans des arènes PvP. Une manière de renouveler l'intérêt avec des joueurs très volatiles de nos jours.



Angle Me (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.1, 77 Mo, iOS 8.0, Fuzzex Inc) Le meilleur jeu gratuit jamais conçu pour développer vos compétences spatiales, géométriques et tangram!



Amusant et stimulant pour les personnes de tous âges!



Nouveaux jeux payants iOS :