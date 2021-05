The Sense Point : un nouveau point'n'click sur l'App Store

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Les amateurs de jeux de point and click peuvent se réjouir avec la sortie du nouveau et très prometteur The Sense Point (v1.02, 1,7 Go, iOS 13.0) sur l'App Store. Développé par le très jeune Mikhail Ichshenko, celui-ci nous emmène dans une aventure qui se déroule sur une île spatiale.

Dans le jeu, on incarne Sen et son fidèle ami PO avec pour objectif de résoudre les différentes énigmes autour de nous, afin de percer les mystères qui s'y trouvent. Voici la bande-annonce :

The Sense Point : une île et des mystères

Rejoignez Sen et son ami Po à travers leur aventure sur une île spatiale, résolvant des énigmes pour en savoir plus sur les origines mystérieuses qu'ils appellent maintenant chez eux.

Aujourd'hui, c'est donc le premier chapitre du jeu The Sense Point qu'il est possible de découvrir sur l'App Store, et il mérite une attention bien particulière. Entièrement designé à la main, notamment grâce à des animations image par image à la pâte à modeler, le jeu possède un certain charme. De plus, les énigmes et l'ambiance semblent plaire aux joueurs, au sein d'une mystérieuse planète qui va vous mettre face à des énigmes.



Attention tout de même, le jeu semble difficile à vaincre, et le créateur propose un achat intégré pour débloquer une solution. L'autre achat intégré, à 5,49€, permet de débloquer la totalité du jeu puisque seul le premier chapitre est disponible gratuitement.

Télécharger le jeu gratuit The Sense Point