Apple TV+ : Cherry Jones rejoint le casting de Five Days at Memorial

Plus on avance et plus on en apprend sur la future série dramatique "Five Days at Memorial". Après l'annonce de la signature de l'actrice Vera Farmiga, une nouvelle indiscrétion est aujourd'hui propulsée par The Hollywood Reporter, selon le média, Cherry Jones (lauréate d'un Emmy Award) a été appelé pour jouer l'un des rôles clés dans cette nouvelle création originale.

Le projet avance bien

Five Days at Memorial sera probablement l'une des séries originales Apple qui va faire le plus de bruit.

Inspirée d'une histoire vraie et basée sur le roman écrit par Sheri Fink, Five Days at Memorial raconte la terrible situation d'un hôpital en plein cœur de l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans. Pendant 48 heures, tout le personnel soignant et les patients sont livrés à eux même, sans aide extérieure, dans des locaux saccagés par l'ouragan et sans électricité.

La série reviendra sur l'affaire qui a eu lieu dans cet hôpital et qui a fait scandale aux États-Unis, plusieurs infirmières avec l'accord de leur supérieur ont euthanasié des patients par doses mortelles de morphine, ce qui est strictement illégal en Nouvelle-Orléans.



Si on sait que Vera Farmiga (aperçu dans Conjuring 2 : Le Cas Enfield ou encore dans Bates Motel) incarnera le docteur Pou, une nouvelle information vient d'arriver.

Dans la première saison de Five Days at Memorial on retrouvera également Cherry Jones qui jouera la directrice des infirmières de l'hôpital, mais aussi le poste de chef du comité de préparation aux situations d'urgence.

Jones aura le rôle de Susan Mulderick, c'est justement la personne clé qui a été le plus entendue dans l'affaire, puisque c'était elle qui avait plusieurs infirmières à ses ordres et qui en plus gérait les situations d'urgence dans l'hôpital.



Il s'agira de la seconde collaboration entre Cherry Jones et Apple TV+, l'actrice a participé à l'incroyable série Défendre Jacob. Pour rappel, elle jouait l'avocate qui s'occupait de la défense de Jacob et de sa famille.

Au-delà de ce programme, on la connait aussi pour avoir eu un rôle dans 24 heures chrono, Brooklyn Affairs ou encore The Handmaid's Tale : La servante écarlate.

Il n'y a toujours aucune date pour la disponibilité de Five Days at Memorial, il y a un espoir tout de même que la série arrive dès la fin de l'année ou au plus tard l'année prochaine.



