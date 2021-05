Disney+ compte déjà 103 millions d'abonnés payants

Medhi Naitmazi

Disney + continue de grappiller des parts de marché dans la guerre du streaming vidéo. La firme de Mickey a publié cette nuit son rapport sur les résultats du deuxième trimestre de 2021 et a révélé que le service compte désormais 103 millions d'abonnés. Cela représente une croissance d'environ 3 millions d'abonnés en seulement deux mois.

Disney+ bientôt devant Netflix ?

La société s'attend à dépasser Netflix, qui est actuellement le leader du secteur avec 207 millions d'abonnés, au cours des trois prochaines années.



En avril 2020, Disney+ ne comptait que 33 millions d'abonnés, ce qui montre une hyper-croissance dépassant toutes les attentes en un an et demi depuis son lancement. Lorsque Disney Plus a fait ses débuts, la société a déclaré qu'elle voulait atteindre 60 à 90 millions d'abonnés d'ici 2024, un jalon finalement atteint avant la fin de 2020.

Disney s'attend désormais à avoir entre 230 et 260 millions d'abonnés dans le monde d'ici 2024, ce qui lui permettra de dépasser Netflix. À l'heure actuelle, Netflix compte 207 millions d'abonnés et Hulu 41,6 millions d'abonnés. Disney+ a été lancé en même temps qu'Apple TV+, mais il s'est développé beaucoup plus rapidement compte tenu du catalogue disponible avec les licences Disney, Marvel et Star Wars, ainsi que de nouvelles séries comme "The Mandalorian", "WandaVision" et "The Faucon et le soldat de l'hiver".



Parmi les autres annonces des résultats financiers de T2 2021, on notera le nouvel objectif de plus de 100 nouveaux titres par an dans Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic. Le bon moment pour s'abonner à DisneyPlus à 8,99€ par mois avec notamment la nouvelle chaine Star.



Pour en revenir à Apple, bien qu'elle fournisse pas d'informations exactes sur le nombre d'abonnés à Apple TV+, les estimations tournent autour de 40 millions. En revanche sur l'ensemble de ses services, la société a récemment révélé qu'elle bénéficiait de plus de 660 millions d'abonnements payants.