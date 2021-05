Que devient Jony Ives ? Nous avons des nouvelles !

Il y a 3 heures

Julien Russo

1



Jony Ives était l'une des personnes les plus importantes chez Apple, c'est à lui que l'on doit de nombreux design, dont celui de l'iPhone. En 2019, Ives avait annoncé vouloir prendre un nouveau chemin en créant sa propre société de design indépendante baptisée LoveFrom. Si la collaboration n'a pas cessé entre Ives et Apple, cela fait plus d'un an que nous n'avons pas de nouvelles du génie du design. Enfin... Jusqu'à aujourd'hui !

Jony Ive a prononcé un discours au California College of the Arts

Tout comme le faisait Steve Jobs, Ives connait l'importance de s'exprimer et de partager sa vision aux jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail. L'ancien designer d'Apple a récemment prononcé un discours au California College of the Arts, ce grand rendez-vous s'est passé dans le cadre de la cérémonie de remise des diplômes. À cause de la crise sanitaire qui sévit toujours aux États-Unis, Ives est intervenue à distance.



Dans ce discours, Ives s'est concentré sur les difficultés de suivre un programme universitaire en période de pandémie où la distanciation sociale est une obligation. L'ancien designer d'Apple a aussi abordé sa vision du design, ses motivations et ce qui le pousse à toujours aller plus loin dans ses projets.

Malgré 30 ans chez Apple, Jony Ives n'a pas mentionné une seule fois l'entreprise ni ses différents chefs-d'œuvre comme le design de l'iPhone ou encore des Mac.

Le média SHOWstudio a partagé un extrait du discours de Jony Ives (qui a duré 15 minutes) :

Les opinions ne sont pas des idées, les opinions ne sont pas aussi importantes que les idées, les opinions ne sont que des opinions. La curiosité alimente notre appétit d'apprendre et le fait de vouloir apprendre est bien plus important que d'avoir raison. Sans imagination, sans pensée profondément nouvelle et sans idées puissantes, notre pratique n'a pas de raison d'être.



Jony Ives a également reçu le doctorat honorifique par Stephen Beal, le président de l'ACC. Voici sa déclaration :

Jony Ive a laissé une marque indélébile sur la communauté du design d'une manière qui influencera à jamais la façon dont le monde vit et fonctionne. Nous sommes impatients de reconnaître sa contribution au design avec un doctorat honorifique. C'est un exemple incroyable pour notre promotion de diplômés de l'ACC de l'impact que l'art et le design peuvent avoir sur notre communauté et le monde.

Ives est l'une des personnes qui aura marqué l'histoire d'Apple, il a participé au design de l'iMac G3, G4 Cube, l'iPod, PowerBook G4, l'iPod Shuffle, Mac Mini, l'iPhone, du MacBook Air, l'iPad, l'iPad mini, l'Apple Watch, l'iPad Pro, le MacBook Pro et du Mac Pro.

Ne se limitant pas qu'au matériel, Jony Ives a aussi participé au design d'iOS 7, à l'époque, il avait déclaré à la presse considérer ce nouvel OS comme une nouvelle direction importante, un nouveau départ !



À l'heure actuelle, nous ne savons pas à quel degré est encore impliqué Jony Ives dans les projets d'Apple. Lors de son départ, la firme de Cupertino avait affirmé continuer à travailler avec Ives à travers son entreprise LoveFrom.



Source