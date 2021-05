Pegasus Dream Tour : le jeu mobile officiel des Jeux paralympiques de Tokyo

Corentin Ruffin

Voilà une belle nouvelle ! Alors que les jeux autour du sport se multiplient sur nos PC, consoles et téléphones portables, une section est souvent mise sur la touche : celle des sports paralympiques. JP Games Inc et le Comité international paralympique ont annoncé un jeu officiel des Jeux paralympiques de Tokyo pour iOS et Android à venir.

Pegasus Dream Tour est un RPG qui se déroulera dans la ville de Pegasus et qui sortira sur nos smartphones le 25 juin prochain. Voici la bande-annonce :

Pegasus Dream Tour : une sortie le 25 juin

Dans ce RPG, vous aurez la possibilité de créer un avatar qui sera généré à l'aide d'un selfie que vous prendrez via votre téléphone. Le jeu proposera de choisir parmi une variété de prothèses de bras, de jambes et de fauteuils roulants avant de s'entraîner pour participer à divers sports para-sportifs comme le football à 5, l'athlétisme ou encore le basketball en fauteuil roulant.



Neuf des meilleurs para-athlètes du monde seront présents dans le jeu :

Takayuki Hirose (Boccia / Japon)

Patrick Anderson (Basketball en fauteuil roulant / Canada)

Holly Robinson (Javelin / Nouvelle-Zélande)

Silvio Velo (Football à 5 ​​/ Argentine)

Manami Tanaka (Tennis en fauteuil roulant / Japon)

Kohei Kobayashi (Badminton / Japon)

Rie Ogura (Badminton / Japon)

Scout Bassett (Athlétisme / États-Unis)

Chaiwat Rattana (Athlétisme / Thaïlande)

Craig Spence, responsable de la marque et des communications de l'IPC :