iMac M1 : le premier déballage en vidéo

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

5



Apple n'aime pas les vidéos qui débarquent avant la date de sortie sur ses nouveaux produits mais il est difficile de toutes les éviter. Voilà pourquoi nous avons le droit en ce 18 mai au premier déballage de l'iMac M1 vêtu de ce magnifique jaune soleil.

Un premier aperçu hors de l'Apple Park pour l'iMac 24 pouces

Au mois d'avril, Apple nous a présenté par l'intermédiaire du Spring Loaded un tout nouvel iMac équipé de la puce M1. Une finesse extérieure, une puissance intérieure et une multitude de couleurs pour accompagner le printemps.



Les premières livraisons devraient commencer dès la semaine prochaine mais comme toujours, il y a quelques petits chanceux en avance. Après la vidéo de l'iPad Pro 12.9, c'est au tour de l'iMac 24 pouces 2021 d'avoir le droit à son premier déballage.

Dans cette vidéo, nous avons le droit à un iMac de couleur jaune ainsi qu'un premier aperçu des accessoires assortis de la même couleur comme le Magic Keyboard (avec Touch ID) et la Magic Mouse.



On retrouve également un comparatif entre la caméra 1080p et la 720p du MacBook M1, des tests de références avec des scores Geekbench mais aussi un gros plan sur l'alimentation, grandement simplifiée sur ce modèle.



Pour finir, on peut apercevoir la configuration mais également l'utilisation de Touch ID, le lancement d'applications iOS sous MacOS et un gros plan sur quelques photos pour tester ce merveilleux écran 4.5K Retina.



Si ce genre de vidéo vous intéresse, ne traînez pas trop car d'après plusieurs constatations, Apple essaye par tous les moyens de faire supprimer cette vidéo pour qu'elle n'apparaisse pas avant le 21 mai, date officielle de sortie.