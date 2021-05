Apple n'est pas satisfait de la protection du Mac face aux malwares

Julien Russo

Le procès qui oppose Apple et Epic Games se concentre majoritairement autour de l'App Store, cependant on retrouve quelques déclarations sur d'autres sujets. Le vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, Craig Federighi, a témoigné aujourd'hui lors de l'audience du procès.

Apple n'est pas satisfait de la protection des Mac

Le thème de l'audience d'aujourd'hui était la sécurité sur les Mac, la juge cherchait à savoir pourquoi le Mac peut avoir plusieurs stores, mais pas l'iPhone. Federighi a eu pour mission de défendre le point de vue d'Apple, selon lui, l'entreprise est inquiète concernant le niveau de protection de macOS face aux logiciels malveillants. Une façon d'exprimer "vous voyez quand on laisse plus d'ouverture ce qui se passe...".

Les dirigeants d'Apple iraient même jusqu'à estimer que de gros efforts sont nécessaires pour apporter une meilleure efficacité dans le combat contre les malwares sur les Mac !



Pour donner une explication à la juge, Federighi a expliqué que la vision du Mac et celle de l'iPhone sont complètement à l'opposé en interne. Apple donne volontairement plus de liberté aux utilisateurs de Mac contrairement aux utilisateurs d'iPhone :

Le Mac est une voiture. Vous pouvez le prendre hors route si vous voulez et vous pouvez conduire où vous voulez. C'est ce que vous vouliez acheter. Un certain niveau de responsabilité est requis. Avec iOS, vous vouliez acheter quelque chose où les enfants peuvent utiliser un appareil iOS et se sentir en sécurité. C'est vraiment un produit différent.

Les malwares sont ultra populaire sur les PC sous Windows, chaque année des dizaines de milliers de nouveaux logiciels malveillants sont créés. Cette tendance est moins présente sur macOS, mais tout de même on retrouve pas mal de malwares d'après Craig Federighi.

Le vice-président senior de l'ingénierie logicielle a expliqué qu'Apple joue au jeu du chat et de la souris avec les personnes qui développent des malwares pour infecter les Mac. Chaque semaine, des milliers de personnes se plaignent auprès du service après-vente d'Apple, pour beaucoup, après une étude approfondie de l'anomalie, il s'avère que l'appareil a été infecté par un logiciel malveillant.



Federighi donne même des chiffres précis, selon les informations qu'il a obtenues, depuis le début du mois on compte déjà 130 nouveaux malwares qui ont infecté plusieurs centaines de milliers de Mac à travers le monde.

Si vous utilisez correctement, un peu comme cette voiture, si vous savez comment conduire une voiture et obéissez aux règles de la route et que vous êtes très prudent, oui. Sinon, j'ai eu quelques membres de ma famille qui ont reçu des logiciels malveillants sur leur Mac, mais en fin de compte, je crois qu'un Mac peut être utilisé en toute sécurité.

Pour conclure son témoignage, Craig Federighi a assuré que si Apple venait à être obligé d'ouvrir iOS à d'autres stores, la situation qui a actuellement lieu sur macOS s'exporterait sur iOS et la situation deviendrait rapidement incontrôlable, surtout qu'il y a bien plus d'iPhone en circulation que de Mac !

Aucun examen de la politique humaine ne pourrait être appliqué parce que si le logiciel pouvait être signé par des gens et téléchargé directement, vous pourriez mettre en place une application dangereuse et personne ne vérifierait cette politique

Une fois encore, Apple a tous les arguments pour contrer l'attaque d'Epic Games qui dénonce un manque d'ouverture d'iOS.



