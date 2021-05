Metal Slug 3D : un nouveau trailer dévoilé par SNK

Hier à 22:51 (Màj hier à 22:52)

Corentin Ruffin

La série vidéoludique Metal Slug a de plus en plus de mal à se faire de la place dans nos salons, mais continue d'exister au travers du mobile, notamment grâce à Metal Slug Defense.



L'année dernière, les développeurs de SNK ont annoncé l'arrivée prochaine d'un nouvel opus sur iOS et Android, en partenariat avec le studio TiMi. Aujourd'hui, après de nombreux mois sans nouvelles, les deux équipes ont publié un nouveau trailer :

Metal Slug se montre dans une nouvelle vidéo

Dans ce nouveau jeu, créé suite à un partenariat entre SNK et le studio TiMi, le joueur pourra découvrir un hybride entre plateaux et action à défilement horizontal. Bien que nous ne possédons que très peu d'informations sur Metal Slug, la nouvelle vidéo publiée nous permet d'en avoir un bel aperçu.



On y retrouvera des personnages et des lieux emblématiques de la série en 3D et Metal Slug "proposera différents modes de jeu, des combats de boss épiques et des systèmes de progression significatifs qui encouragent l'exploration et la collecte pour les joueurs. "



Malheureusement, nous n'avons pas encore de date de sortie de la part des développeurs, mais on imagine qu'avec cette nouvelle publication, de nouvelles informations devraient très vite voir le jour...