Windows 10X ne sortira pas cette année

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Alors qu'Apple propose une grosse mise à jour de macOS tous les ans avec de nombreuses nouveautés, du côté de Microsoft on préfère avancer à un rythme différent. De nombreux utilisateurs partout dans le monde attendent impatiemment le lancement de la succession de Windows 10 (appelé Windows 10X). Malheureusement, Microsoft est loin d'être prêt à proposer la grosse update de son système d'exploitation !

Windows 10X, ce n'est pas pour tout de suite

On ne peut pas le nier, l'équipe Microsoft responsable du développement de Windows 10 est très efficace quand il s'agit de publier de nouveaux correctifs et optimisations. Cependant, quand il s'agit d'apporter des nouveautés de façon régulières comme le fait Apple avec macOS, c'est silence radio !

Les utilisateurs de PC attendent depuis plusieurs années la prochaine grosse évolution de Windows 10, mais visiblement, ce n'est pas près d'arriver selon John Cable le responsable du service et de la livraison de Windows chez Microsoft.



Dans un article de blog, Cable a expliqué que Windows 10X n'arrivera pas en 2021, rien n'est prêt pour un lancement mondial et un changement d'organisation pour le déploiement a été réétudié :

Au lieu de mettre sur le marché un produit appelé Windows 10X en 2021, comme nous l'avions prévu à l'origine, nous tirons parti des enseignements de notre voyage jusqu'à présent et accélérons l'intégration de la technologie 10X fondamentale dans d'autres parties de Windows et produits de l'entreprise.

John Cable assure que cette décision de proposer pour l'instant l'interface de Windows 10X sur d'autres produits de l'entreprise plutôt qu'en succession de Windows 10 a été prise à la suite de conversations avec les clients.

Quelles sont les nouveautés avec Windows 10X ?

Il y a quelques mois encore, Windows 10X était représenté par les médias comme un vent de fraicheur pour l'ensemble des utilisateurs de Windows 10.

La nouvelle version du système d'exploitation devait apporter une sorte de dock (comme sur macOS) avec des applications que l'utilisateur pouvait ajouter ou retirer.

Le fameux menu Démarrer qui a toujours été placé à gauche de l'écran aurait été décalé au milieu de l'écran, au-dessus du Dock.



Le menu Démarrer serait devenu très limité en ce qui concerne les informations à l'intérieur, on aurait trouvé des apps les plus populaires, les récentes applications utilisées ainsi que les accès pour redémarrer, éteinte, mettre en veille et verrouiller votre PC.

Pour conclure, une barre de recherche (similaire au Spotlight sur macOS) aurait été placée tout en haut du nouveau menu Démarrer.



L'arrivée de Windows 10X n'est pas officiellement abandonnée, mais on peut désormais être sûr qu'il ne faut rien attendre pour 2021.