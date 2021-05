Moonlight Sculptor : le nouveau MMORPG de XL Games en précommande

Une bien belle nouvelle en ce dimanche pour les adorateurs de MMORPG : le nouveau jeu du studio XL Games est désormais en précommande sur l'App Store. Si le nom ne vous dit peut-être rien, il faut savoir que l'on parle des développeurs qui ont donné vie à l'excellent ArcheAge, un jeu de rôle en ligne se déroulant dans un univers médiéval fantastique.



Le nouveau titre se nomme Moonlight Sculptor (v1.0, 287 Mo, iOS 9.0) et plonge le joueur dans la réalité virtuelle de Royal Road. Voici le trailer :

Les développeurs du MMORPG bac à sable ultime de fantasy, ArcheAge, ont donné vie à la light novel de The Legendary Moonlight Sculptor !



Préparez-vous à vous plonger dans la réalité virtuelle de Royal Road et prenez votre destin en main !