Apple examine chaque détail de la chaine de production automobile

Cela fait depuis plus de 6 ans que le "Projet Titan" fait trembler toute l'actualité Apple. En effet, la firme de Cupertino travaillerait en ce moment sur une voiture électrique avec une...

Certains suggèrent qu'Apple pourrait stopper l'idée de lancer sa propre voiture et choisir à la place de délivrer une licence de sa technologie de conduite autonome à des fabricants tiers. Cela va à l'encontre de l'amour d'Apple d'être en charge de chaque détail infime d'un produit, mais ce pourrait être une possibilité. Une autre voie consiste à mettre des voitures de marque Apple sur la route en tant que taxis. Ces taxis seraient construits par quelqu'un d'autre, mais comme un produit en marque blanche. Cela signifierait que Toyota pourrait, par exemple, construire les voitures sans avoir son logo nulle part. Avec cette dernière fuite, il semble très probable que la firme n'a pas abdiqué au sujet d'un projet construit de A à Z par ses soins, quitte à prendre un sous-traitant comme Magna . À ce stade, nous savons qu'Apple travaille sur quelque chose lié à la voiture. Maintenant, nous avons juste besoin de savoir exactement à quoi cela pourrait ressembler si et quand il sera commercialisé. L'analyste Ming-Chi Kuo a récemment indiqué qu'une voiture Apple arriverait vers 2025 , ce que Bloomberg a également confirmé.

Nous avons vu suffisamment d'échos dans la chaîne d'approvisionnement pour que nous sachions qu'Apple examine vraiment chaque détail de l'ingénierie automobile et de la fabrication automobile. Mais personne ne sait si ce qu'Apple crée sera une voiture, une plate-forme technologique ou un service de mobilité.

Selon le très sérieux Wall Street Journal qui cite notamment Peter Fintl, le directeur de la technologie et de l'innovation de Capgemini Engineering Germany, Apple est toujours très intéressé par un projet automobile.

Les rumeurs d'une voiture Apple circulent depuis des années et un nouveau rapport suggère que la société continue de se pencher sur ce qu'il faudrait pour mettre une voiture sur la route, même si cela pourrait ne pas prendre la forme que nous aurions pu espérer.

