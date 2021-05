Sony confirme des jeux PlayStation exclusifs sur iPhone et Android

Hier à 21:38

Medhi Naitmazi

1



Les PDG de Sony et de Sony Interactive, Kenichiro Yoshida et Jim Ryan, ont laissé filer quelques informations croustillantes hier à l’occasion d’une réunion centrée sur la stratégie de l’entreprise. Pour développer la marque PlayStation, outre l'aspect social, on note surtout l'intérêt des smartphones. Une confirmation de ce que nous vous partagions en tout premier il y a quelques semaines, à savoir un possible portage de jeux PlayStation. Et ne voyez pas là de "pauvres" titres casuals comme Run Sackboy! Run! ou de Uncharted: Fortune Hunter.

Des licences PlayStation bientôt sur iOS et Android

Cette fois, on peut avoir bon espoir d'avoir de la qualité car Jim Ryan s'est montré particulièrement enthousiaste sur le point des smartphones comme le rapporte videogameschronicle.

Le contenu développé par les PlayStation Studios ces 25 dernières années a créé une grande variété de licences et offert à PlayStation des expériences immersives qui évoquent des émotions et embarquent les joueurs dans des aventures. Nous avons réfléchi à la manière dont les joueurs pourraient profiter de notre contenu, et nous avons eu quelques succès par le passé en expérimentant avec les jeux mobiles et les applications pour offrir davantage de choix aux joueurs. Le mobile est juste l’une des zones que nous explorons pour atteindre des millions de joueurs au-delà de nos plateformes.

Le patron ajoute que :

PlayStation a un énorme catalogue de licences variées qui peuvent transiter vers le smartphone et compléter nos jeux AAA ou nos services en ligne. Nous explorons le marché mobile avec quelques merveilleuses licences PlayStation, donc restez à l’affût .

Malheureusement, aucun titre n'a été explicitement nommé mais on croise les doigts pour un Gran Turismo, un Little Big Planet, un Ratchet & Clank ou autre Metal Gear Solid.



Pour le reste, l'accord entre Sony et Discord est évidemment l'autre pan de la stratégie à moyen termes avec plus de social et plus d'échanges entre les joueurs et les créateurs. Kenichiro Yoshida est d'ailleurs formel à ce sujet, l’aspect communautaire est « crucial » pour accroître l’audience de PlayStation. Et quand on sait que Microsoft était sur les rangs pour s'octroyer Discord... Sony a réalisé un très joli coup.



Reste désormais à concrétiser tout cela, sachant qu'il se murmure que PlayStation prévoit d'annoncer 25 nouvelles exclusivités pour PS5 dans les tout prochains jours.