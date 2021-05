Covid-19 : vers une interruption de la production des produits Apple au Vietnam ?

Il y a 10 jours, un rapport de Bloomberg expliquait la situation délicate à laquelle étaient confrontés les partenaires de productions d'Apple localisé au Vietnam. À cause de l'évolution très importante de la pandémie, certaines usines de Foxconn et Luxshare ont dû fermer temporairement le temps de tout désinfecter. Visiblement, la situation ne s'est pas améliorée, une fois encore, la production vietnamienne est menacée.

Des ruptures de stock à venir ?

Les difficultés de productions trop importantes, c'est l'assurance d'avoir des ruptures de stock dans plusieurs pays du monde. Si Apple a une stratégie bien rodée pour éviter les difficultés de réapprovisionnement, la firme ne peut pas tout contrôler !

Un nouveau rapport (cette fois de Reuters) met en avant une situation très compliquée au Vietnam. Le pays est confronté à une nouvelle vague de cas Covid-19 depuis le début du mois de mai, en moyenne les nouveaux cas quotidiens sont passés de 5-10 à plus de 200 par jour.



Même si nous sommes encore très loin des statistiques quotidiennes que nous avons en France, le gouvernement vietnamien sait très bien que ça commence doucement jusqu'à atteindre plusieurs dizaines de milliers de cas par jour.

Les usines de productions des partenaires d'Apple ont toutes été dans l'obligation de diviser les effectifs afin de limiter le plus possible la présence d'ouvriers sur les chaines d'assemblage des produits.

Une source a indiqué dans le rapport qu'un fonctionnement 50/50 a été mis en place, plutôt que faire travailler 500 employés tous ensemble, l'entreprise divise son effectif en deux et réparti les salariés sur deux emplois du temps différent. Cette technique permet d'assurer une distance de plusieurs mètres entre chaque employé sur la chaine de production.



Si cela réduit la production des produits Apple, ça limite tout de même les dégâts d'une interruption totale de l'activité dans les usines. D'après les dernières informations, cette organisation est prévue pour durer deux semaines, une solution temporaire en attendant des instructions du gouvernement vietnamien qui suit de près la situation.



À noter que si la production des produits Apple venait à s'interrompre au Vietnam, la firme peut toujours compter sur ses autres partenaires en Inde et en Chine. Le premier est loin d'être dans une situation plus confortable, mais le second pourrait fortement aider Apple en cas de situation critique.