Apple s'offre la série comique "The Big Door Prize"

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Le scénariste de "Schitt's Creek" va bientôt proposer une nouvelle série comique sur Apple TV+.



Comme rapporté par Deadline, Apple a décroché "The Big Door Prize", une série humoristique d'une demi-heure basée sur le roman à succès de M.O Walsh. La série, qui a fait l'objet d'une offre de la part de plusieurs studios, a reçu une commande directe de 10 épisodes par Apple.

Encore une série drôle sur Apple TV+

David West Read, scénariste et producteur exécutif de "Schitt's Creek", lauréat d'un Emmy, se charge de l'adaptation de la nouvelle série humoristique. "The Big Door Prize" raconte l'histoire d'une communauté qui découvre une "machine magique et prédictive du destin dans son épicerie".

Read servira de showrunner et de producteur exécutif aux côtés de Miky Lee et Hyun Park de CJ ENM / Studio Dragon et David Ellison, Dana Goldberg et Bill Bost de Skydance Television. La série sera produite par Skydance Television et CJ ENM / Studio Dragon.



"The Big Door Prize" marque la deuxième série originale Apple de Skydance Television, rejoignant la prochaine série dramatique de haut niveau Foundation, mettant en vedette Jared Harris et Lee Pace, basée sur la trilogie de romans de science-fiction emblématique d'Isaac Asimov. Elle devrait faire ses débuts dans le monde entier sur Apple TV+ à l'automne 2021.



Cela représente également la deuxième commande de séries chez un streamer majeur en une semaine pour Skydance TV, dirigée par Bost, après le feu vert de Netflix pour une série d'aventures d'espionnage Arnold Schwarzenegger.



On ne sait actuellement pas quand "The Big Door Prize" entrera production ou quand sera diffusé le premier épisode sur Apple TV Plus. En attendant, rappelons qu'il faut un abonnement à 4,99€ ou Apple One (le pack) pour profiter du catalogue de plus en plus fourni d'Apple.